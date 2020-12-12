У Міністерстві закордонних справ вітають початок розслідування військових злочинів проти України

«Залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу» – МЗС

МЗС впевнене в покаранні винних у воєнних злочинах

МЗС очікує притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах після того, як в прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі оголосила про завершення етапу попереднього вивчення подій в Україні після 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Прокурор дійшла висновку про те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розглянути справу по суті і вона готова розпочати розслідування. Міністерство закордонних справ України вітає такий висновок», – сказано у заяві міністерства.

«Упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу», – додали в МЗС.

У рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів Досудової палати Міжнародного кримінального суду для ухвалення рішення про відкриття повноцінного кримінального розслідування, додали в МЗС.

11 грудня прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда оголосила щодо завершення попереднього розслідування у справі «Ситуація в Україні».

Бенсуда заявила, що на цей час існують розумні підстави вважати, що широкий діапазон діянь, скоєних в контексті ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Вона запевнила, що її канцелярія буде робити все необхідне, щоб забезпечити цілісність майбутніх розслідувань щодо ситуації в Україні.

Попереднє розслідування у справі «Ситуація в Україні» було вiдкрито 24 квiтня 2014 року на підставі заяви ad hoc уряду України про визнання юрисдикції МКС, до якої згодом було приєднано другу заяву України, подану у 2015 році, щоб охопити ймовірні злочини, якi, як стверджується, тривають на території України протягом усього перiоду з 20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі побачив усі підстави для початку розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в окупованому РФ Криму.