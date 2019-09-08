У «Слузі народу» пообіцяли покарати Медведчука за його візити до Росії



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Голова комітету із зовнішньої політики Верховної Ради, депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко

Там хочуть розробити законопроєкт, який заборонятиме вести перемовини від імені України неуповноваженим особам

Голова комітету із зовнішньої політики Верховної Ради та депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко заявив, що планує розробити законопроєкт, який передбачатиме покарання за ведення перемовин від імені України неуповноваженими на те особами.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

«Це моя приватна ініціатива, я ще не став до її реалізації, просто через брак часу. Але це обов’язково буде зроблено. У нас, на жаль, війна стала приводом для піару. І піаряться у дуже шкідливий спосіб. Тому що поїздки в Росію політиків в період війни із декларуванням принципів, які відмінні від державної політики не наближають мир, а віддаляють його, оскільки дезінформують російське керівництво і російський народ з приводу справжніх намірів України. Ми не маємо наміру домовлятися в обхід свого суверенітету, в обхід своїх інтересів. Це росіяни повинні зрозуміти. Тому оці вояжі для того, щоб попіаритися на темі, «нюхнуть» газу, це шкідливо. Ціна цього – людські життя. Це треба трактувати тільки так», – розповів Яременко.

За його словами, такі дії варто трактувати як державну зраду, а карати за це ув’язненням. Він також зазначив, що скасування недоторканності від 2020 року лише сприятиме цьому.

«Зараз треба, щоб парламент підтримав цю логіку, і я сам розумію небезпеку таких нововведень, тому що ми не повинні зашкодити міжлюдському діалогу. Треба правильно все це виписати, щоб не страждали ті, хто не повинні постраждати. Експерти повинні говорити, якийсь обмін думками має йти. Але піаритися, представляти інтереси держави не такими, які вони є, і при цьому намагатись отримати від ворожої держави якісь пільги – це державна зрада. Це має каратись», – пояснив Яременко.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Медведчука не залучали до процесу обміну полоненими. Він також зазначив, що його поїздки до Росії є «власною PR-ініціативою».