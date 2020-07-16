Курців в Україні чекають нові штрафи вже восени



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В Україні курцям хочуть підвищити штрафи

Рада планує суттєво збільшити штрафи за кидання недопалків

В Україні курцям готують нові покарання за порушення правил - нардепи планують суттєво підвищити штрафи за викинуті недопалки на вулиці. Відповідний законопроект проти «сигаретного безкультур'я» можуть схвалити вже цієї осені.

Отже. профільним комітетом з питань екологічної політики та природокористування підготовлено проєкт закону про управління відходами № 2207-1. Закон регулюватиме всю сферу управління відходами, включаючи відповідальність кидання недопалків та іншого сміття.

Так, зазначається, що у новому законопроєкті за викинуте з вікна автівки сміття або, наприклад, недопалок доведеться заплатити 2,5 тисячі гривень штрафу.

Схожі штрафи діють у іноземних країнах. Наприклад, за викинуте дрібне сміття у Австрії та Британії покарання - трохи більше 2,7 тисячі гривень, а от у Сингапурі – майже 20 тисяч.

За словами ініціатора законопроєкту, Олега Бондаренка, штрафи за викидання сміття в Україні були запроваджені і раніше, але їхні суми були маленькими.

«Це стосується взагалі всього сміття, яке може викидатися з автомобілів, з вікна автобусів маршрутних таксі, тролейбусів, трамваїв, іншого транспорту. Дійсно цей штраф був запроваджений раніше. Та його розміром - порушників не налякати. За сміття викинуте з потягу - до 170 гривень, а з транспорту або судна – платіть 17 гривень! Нове покарання, що пропонують у законопроекті більше – від 1700 до 2550 гривень», – зазначає ініціатор законопроєкту.

Зараз в Україні покарання за викинуті недопалки вважають «смішним» і майже не врегульованим. Патрульним важко оштрафувати когось за куріння в недозволеному місці, і тим більше за засмічення недопалками.

Ніні передбачена санкція штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 51 до 170 гривень.

Водночас за дрібне засмічення навколишнього середовища штрафні санкції можуть бути ще меншими. Так, за викинутий непотріб з поїзда доведеться заплатити до 170 гривень, а от якщо викинути сміття з авто - покарання становить всього 17 гривень. Тому законопроект покликаний підвищити пеню до такого рівня, щоб люди боялися смітити.