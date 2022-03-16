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    Глава дипмісії США звернулась до українців: Продовжуйте воювати! Це неймовірно відважна робота

    Триває двадцять перша доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню - Глава дипмісії США звернулась до українців: Продовжуйте воювати! Це неймовірно відважна робота
    Триває двадцять перша доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню
    фото з відкритих джерел

    Крістіна Квін вважає, що дух українців приведе до остаточної перемоги над Росією

    Завдяки українському духу понад два останні тижні українці змогли переважати над Росією. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

    «Продовжуйте воювати! Україна досі здійснює дивовижну, неймовірно відважну і мотивовану роботу. Завдяки українському духу понад два останні тижні українці змогли переважати над Росією. І саме український дух приведе Україну до остаточної перемоги над Росією», зазначила вона.

    Наразі росіяни намагаються розширювати цілі для ракетних і бомбових ударів по Україні. Це відбувається від відчаю. США у відповідь надаватимуть Україні найкраще озброєння, щоб вона могла вести необхідні бойові дії.

    Крістіна Квін також підкреслила, що США не чинять тиск на Україну, щоб вона йшла на будь-які поступки Росії. Зі свого боку США та західні союзники будуть дотримуватись своєї частини угоди, якщо дійде справа до цього.

    Президент Російської Федерації Володимир Путін знає, що програє війну в Україні, і подвоює агресивні дії навіть тоді, коли його стратегічна позиція стає слабкішою. Це означає, що зараз настає найнебезпечніша фаза війни, розповідає колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

    Нагадаємо, Сенат США одноголосно визнав Путіна військовим злочинцем.

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    Теги: росія США зброя українці Україна робота
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    Глава дипмісії США звернулась до українців: Продовжуйте воювати! Це неймовірно відважна робота