Глава дипмісії США звернулась до українців: Продовжуйте воювати! Це неймовірно відважна робота

Крістіна Квін вважає, що дух українців приведе до остаточної перемоги над Росією

Завдяки українському духу понад два останні тижні українці змогли переважати над Росією. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.



«Продовжуйте воювати! Україна досі здійснює дивовижну, неймовірно відважну і мотивовану роботу. Завдяки українському духу понад два останні тижні українці змогли переважати над Росією. І саме український дух приведе Україну до остаточної перемоги над Росією», – зазначила вона.

Наразі росіяни намагаються розширювати цілі для ракетних і бомбових ударів по Україні. Це відбувається від відчаю. США у відповідь надаватимуть Україні найкраще озброєння, щоб вона могла вести необхідні бойові дії.

Крістіна Квін також підкреслила, що США не чинять тиск на Україну, щоб вона йшла на будь-які поступки Росії. Зі свого боку США та західні союзники будуть дотримуватись своєї частини угоди, якщо дійде справа до цього.

Президент Російської Федерації Володимир Путін знає, що програє війну в Україні, і подвоює агресивні дії навіть тоді, коли його стратегічна позиція стає слабкішою. Це означає, що зараз настає найнебезпечніша фаза війни, розповідає колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Нагадаємо, Сенат США одноголосно визнав Путіна військовим злочинцем.