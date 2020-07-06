Велика Британія ввела санкції проти керівника Слідчого комітету РФ та ще 24 росіян



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Всього в списку 47 осіб, в тому числі 25 з російським громадянством

За твердженням британської влади, ці люди причетні до смерті аудитора Сергія Магнітського у «Матроської тиші»

Влада Великої Британії ввела персональні санкції проти голови Слідчого комітету Росії (СКР) Олександра Бастрикіна і ще 24 осіб, пов'язаних з російськими силовими структурами. Про це оголосив глава британського МЗС Домінік Рааб, виступаючи в парламенті зі звітом про діяльність уряду щодо боротьби з порушеннями прав людини в світі, повідомляє Forbes.

Як зазначається у документі, опублікованому на урядовому сайті, до списку включені 25 росіян.

«Серед них, крім Бастрикіна, заступник генерального прокурора Росії Віктор Гринь, суддя Мосміськсуду Сергій Підопригора, судді Олексій Криворучко і Світлана Ухналева, колишній співробітник прокуратури та СК при МВС Олег Логунов, ексначальник СІЗО «Матроська тиша» Іван Прокопенко, лікар Олександра Гаусс, а також інші слідчі, тюремники і судді, як колишні, так і нинішні. Ці люди, за твердженням британської влади, причетні до смерті в «Матроської тиші» аудитора Сергія Магнітського», - йдеться у повідомленні.

«Ті, у кого на руках кров, не зможуть вільно в'їхати в цю країну, скупити нерухомість на Кінґс-роуд (вулиця, що пролягає через престижні райони Лондона - ред), піти на різдвяний шопінг або перекачати брудні гроші через британські банки», - заявив Рааб.

Сергій Магнітський працював юристом фірми Firestone Dunkan, яка обслуговувала інтереси інвестфонду Hermitage Capital – з 1990-х років одного з найбільших іноземних інвесторів в Росії. У листопаді 2008 року Магнітський був заарештований за звинуваченням в організації схеми з ухилення від сплати податків. Рік по тому він помер у СІЗО. Hermitage Capital стверджував, що справу проти Магнітського порушили корумповані співробітники правоохоронних органів, після того як Магнітський розкрив схему по розкраданню з бюджету 5,4 млрд рублів.

Країни Заходу розцінили смерть Магнітського, як грубе порушення прав людини і розробили кілька санкційних механізмів - зокрема в США ще під час президента Барака Обами був прийнятий, так званий, Акт Магнітського.

Крім того, британська влада оголосила про санкції щодо двох генералів армії М'янми у зв'язку з чистками мусульман, двох компаній з Північної Кореї і ряду підданих Саудівської Аравії у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкуджі.

Всього в списку 47 осіб, в тому числі 25 з російським громадянством.

Великобританія вперше після Brexit вводить свої санкції самостійно, а не як частина ЄС.