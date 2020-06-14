Аналітик дав прогноз щодо ціни нафти цього літа



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«Спрогнозувати ціни на нафту протягом літа складно» - Крутіхін

«Повністю стабілізувати ринок поки не вдається» – аналітик

Ціна на нафту еталонної марки Brent упродовж цього літа може становити близько 35 доларів за барель.

Таку думку висловив партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

«Спрогнозувати ціни на нафту протягом літа складно. Але загалом зараз вимальовується картина, що буде десь близько 35 доларів за барель – і це буде та ціна, яка може багатьох задовольнити», – заявив він.

Російський незалежний аналітик нафтогазового сектору переконаний, що домовленість у рамках ОПЕК+ дає свої результати, щоправда, «повністю стабілізувати ринок поки не вдається».

Зокрема, він указав на те, що в ОПЕК доволі слабка дисципліна щодо виконання взятих зобов’язань, також існує можливість виходу на ринок нафти з Лівії. Крім того, вжиті через пандемію Covid-19 обмежувальні заходи можуть тривати довше, ніж передбачалося, особливо з огляду на побоювання «другої хвилі». Окремий чинник, який слід брати до уваги – ситуація в економіці США.

Крутіхін зазначив, що цього разу, на відміну від попередніх домовленостей у рамках ОПЕК+, Росія виконує свої зобов’язання і справді скоротила видобуток нафти. Водночас він указав на те, що вже у серпні може бути недостатньо тих заходів, які зараз вживаються російськими компаніями, тому вони можуть бути змушені перейти до закриття окремих старих свердловин. А згодом відкривати їх знову буде вже нерентабельно. «Якщо це станеться, то може вийти так, що російська промисловість переживе сильний шок – і вже не поправиться. Тобто не відновить видобуток на тому рівні, який він був у 2019 році», – вважає експерт.

За його словами, суперечка між Москвою та Ер-Ріядом щодо нафтової угоди могла бути вирішена за сприяння президента США. «Трамп, судячи з усього, дуже серйозно поговорив з Путіним, який перед цим грюкнув дверима і пішов з асоціації під назвою ОПЕК+. І Путіну довелося просити у саудівців вибачення за брехню, якої він припустився з приводу їхньої мотивації, та погоджуватися на значно істотніше скорочення російського нафтовидобутку, ніж це передбачалося початковою угодою», – розповів Крутіхін, додавши, що «Росія сильно принизилася і прийняла принизливі умови цієї нової угоди».

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Каменем спотикання стала позиція Росія, котра відмовилася посилювати обмеження – як це пропонувала Саудівська Аравія. Після цього ціни на нафту, які й так зазнавали тиску через пандемію коронавірусу, стрімко пішли вниз.

На цьому тлі 12 квітня під час міністерського засідання країн-експортерів нафти у форматі ОПЕК+ було ухвалено нову домовленість, яка передбачала добове зниження загального видобутку нафти на 9,7 млн барелів, починаючи з 1 травня. Планувалося, що цей період триватиме два місяці – до 30 червня.

Нагадаємо, російська валюта знову дешевшає через новини про нафту.

Як повідомлялося, ціни на нафту знову падають через зростання запасів у США.

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Джерело: Укрінформ