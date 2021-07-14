Біолог розповів про різні види змій, які кусаються (фото)

Коли температура падає до 15 градусів тепла і нижче, у змій уповільнюється обмін речовин

Останнім часом почастішали випадки ураження зміїною отрутою, серед людей, які потрапили в біду, є діти. Із 30 випадків, зафіксованих в Україні, 14 припадають на Запоріжжя. Завідувач зоологічного музею біофаку Запорізького національного університету Олександр Коротя в інтерв’ю «Depo.Запоріжжя» розповів, які змії мешкають у Запорізькій області та як від них вберегти себе та рідних.

«Отруйних змій у нас в регіоні налічується лише два види. Це – гадюки. Звичайна гадюка має здебільшого сірий колір, але буває і темна. Це невелика за розміром змія, найбільший розмір – метр завдовжки. Звичайні гадюки мають слабку отруту. Я ніколи не чув, щоб від укусу цієї змії хтось помирав. Інший вид отруйних змій нашого регіону – степова гадюка, яка ще менша за розмірами – 35-40 сантиметрів. Вона на межі зникнення та занесена до Червоної книги України. Обидві гадюки харчуються мишоподібними гризунами, жабами, ящірками. Іноді ловлять комах та маленьких пташенят», – розповів біолог.

За словами Короті, в області живуть два види вужів: вуж звичайний і невеликий, темно-сірого кольору, які не кусаються. Другий вид вужів – водяний, він також безпечний та не несе ніякої загрози. «Проте, такі вужі мають отруту – виділяють смердючу рідину, яка відлякує ворогів. Водяні вужі не мають жовтих плям, як звичайні. Можуть бути сірими, темнішого кольору або з червоним відливом, є багато варіантів кольору. Харчуються рибою», – уточнив фахівець.

І додав, що у Запорізькій області мешкає три види полозів. «Саме ця змія обвиває медичну чашу – символ медицини. Лісовий полоз завжди тікає від людей», – наголосив Коротя.

Біолог додав, що є ще жовтобрюхий полоз. «Він виростає до двох метрів. Сильно кусається та може накинутися. Було зафіксовано чимало випадків, коли жовтобрюх не спровоковано кидався. Людина в цей час не бачила змію, проходила повз, а він з кущів вистрибував та нападав. Цей полоз може стрибати заввишки до двох метрів. Занесений до Червоної книги України», – розповів пан Олександр.

Говорячи про найбільшу активність змій, Коротя заявив, що все залежить від температури навколишнього середовища. Чим спекотніше, тим вони активніші. «Коли температура падає до 15 градусів тепла і нижче, у змій уповільнюється обмін речовин, вони стають в’ялі, лежать десь під коріннями дерев. З осені змії сім’ями збираються у різних місцях в ямах, під коріннями та впадають у сплячку».

За словами біолога, гадюк найчастіше можна зустріти на лісових ділянках, у хвойних насадженнях. Степова гадюка мешкає у степовій зоні. Варто лише заїхати за місто, щоб зустріти гадюку. А звичайний вуж зазвичай живе в сухих місцях, у хащах, лісах, степах.

«При укусі змії, у першу чергу, потрібно відсмоктувати отруту. Якщо такої можливості немає, то просто лягти і мало рухатися, щоб уповільнити кровотік. Звісно, треба багато пити, тільки не алкоголь. Тоді кров розріджується, дія отрути слабшає. Місце укусу трохи поболить, а за два дні все пройде. Можу сказати, що шершень набагато болючіше кусає», – резюмував Коротя.

Додамо, що в Івано-Франківській області троє дітей опинилися в реанімації після зустрічі з плазунами.

Читайте також: