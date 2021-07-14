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    Біолог розповів про різні види змій, які кусаються (фото)

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    Олександр Коротя наголосив, що отруйних змій варто не чіпати та обходити стороною - Біолог розповів про різні види змій, які кусаються (фото)
    Олександр Коротя наголосив, що отруйних змій варто не чіпати та обходити стороною
    Фото з відкритих джерел

    Коли температура падає до 15 градусів тепла і нижче, у змій уповільнюється обмін речовин

    Останнім часом почастішали випадки ураження зміїною отрутою, серед людей, які потрапили в біду, є діти. Із 30 випадків, зафіксованих в Україні, 14 припадають на Запоріжжя. Завідувач зоологічного музею біофаку Запорізького національного університету Олександр Коротя в інтерв’ю «Depo.Запоріжжя» розповів, які змії мешкають у Запорізькій області та як від них вберегти себе та рідних.

    «Отруйних змій у нас в регіоні налічується лише два види. Це – гадюки. Звичайна гадюка має здебільшого сірий колір, але буває і темна. Це невелика за розміром змія, найбільший розмір – метр завдовжки. Звичайні гадюки мають слабку отруту. Я ніколи не чув, щоб від укусу цієї змії хтось помирав. Інший вид отруйних змій нашого регіону – степова гадюка, яка ще менша за розмірами – 35-40 сантиметрів. Вона на межі зникнення та занесена до Червоної книги України. Обидві гадюки харчуються мишоподібними гризунами, жабами, ящірками. Іноді ловлять комах та маленьких пташенят», – розповів біолог.

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    Біолог розповів про різні види змій, які кусаються (фото)
    Біолог розповів про різні види змій, які кусаються (фото)
    Біолог розповів про різні види змій, які кусаються (фото)
    Біолог розповів про різні види змій, які кусаються (фото)

    За словами Короті, в області живуть два види вужів: вуж звичайний і невеликий, темно-сірого кольору, які не кусаються. Другий вид вужів – водяний, він також безпечний та не несе ніякої загрози. «Проте, такі вужі мають отруту – виділяють смердючу рідину, яка відлякує ворогів. Водяні вужі не мають жовтих плям, як звичайні. Можуть бути сірими, темнішого кольору або з червоним відливом, є багато варіантів кольору. Харчуються рибою», – уточнив фахівець.

    І додав, що у Запорізькій області мешкає три види полозів. «Саме ця змія обвиває медичну чашу – символ медицини. Лісовий полоз завжди тікає від людей», – наголосив Коротя.

    Біолог додав, що є ще жовтобрюхий полоз. «Він виростає до двох метрів. Сильно кусається та може накинутися. Було зафіксовано чимало випадків, коли жовтобрюх не спровоковано кидався. Людина в цей час не бачила змію, проходила повз, а він з кущів вистрибував та нападав. Цей полоз може стрибати заввишки до двох метрів. Занесений до Червоної книги України», – розповів пан Олександр.

    Говорячи про найбільшу активність змій, Коротя заявив, що все залежить від температури навколишнього середовища. Чим спекотніше, тим вони активніші. «Коли температура падає до 15 градусів тепла і нижче, у змій уповільнюється обмін речовин, вони стають в’ялі, лежать десь під коріннями дерев. З осені змії сім’ями збираються у різних місцях в ямах, під коріннями та впадають у сплячку».

    За словами біолога, гадюк найчастіше можна зустріти на лісових ділянках, у хвойних насадженнях. Степова гадюка мешкає у степовій зоні. Варто лише заїхати за місто, щоб зустріти гадюку. А звичайний вуж зазвичай живе в сухих місцях, у хащах, лісах, степах.

    «При укусі змії, у першу чергу, потрібно відсмоктувати отруту. Якщо такої можливості немає, то просто лягти і мало рухатися, щоб уповільнити кровотік. Звісно, треба багато пити, тільки не алкоголь. Тоді кров розріджується, дія отрути слабшає. Місце укусу трохи поболить, а за два дні все пройде. Можу сказати, що шершень набагато болючіше кусає», – резюмував Коротя.

    Додамо, що в Івано-Франківській області троє дітей опинилися в реанімації після зустрічі з плазунами.

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    Теги: Запоріжжя Україна природа
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    Біолог розповів про різні види змій, які кусаються (фото)