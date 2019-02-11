«Квартирна справа»: Лещенко вважає, що Холодницький іде на дно і тягне його за собою



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Сергій Лещенко сказав, що у новій квартирі навіть ремонт ще не зробив Фото: ukrinform.ua

На думку нардепа, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мститься йому за викриття

Народний депутат Сергій Лещенко звинуватив керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького у помсті. Нардеп вважає, що прокурор влаштовує йому капості черет те, що Лещенко його викриває. Про це політик розповів в інтерв’ю «Главкому».

Нагадаємо, нещодавно Холодницький відзначив, що він та його прокурори відчувають певну вибірковість у роботі детективів НАБУ. Приміром, за його словами прокурора, сказаними у розмові з «Главкомом», у «справі Омеляна» до останнього гвинтика розбирають BMW, а купівлю квартири Лещенком розслідувати відмовляються…

«Він збрехав. По цій кримінальній справі ведеться чимало процесуальних дій. На допитах побував я, усі мої родичі, однокласники, були проведені вилучення (документів) у банках, у забудовника, у нотаріусів. Це при тому, що Генеральна прокуратура, яка сама відкривала справу за цим же епізодом, сама її і закрила за статтею про відсутність події злочину (ст. 284 КПК, - «Главком»), а НАЗК, яка намагалася придумати правопорушення, сфальсифікувала докази і програла суди першої і другої інстанції. І навіть за всіх цих умов розслідування проводиться. Понад те, 4 лютого я провів чотири години в НАБУ, доводячи свою правоту. Доходить до того, що вони (детективи НАБУ) мені кажуть: «Добре, ми визнаємо, що у тебе були гроші на момент отримання депутатських повноважень, але потрібно довести, що ти їх витратив саме на купівлю квартири, а не на інше. Ми тобі даємо перелік усіх твоїх перельотів, а ти нам надай усю інформацію з 2011 року про кожен», – розказав нардеп.

«Зійшлися на тому, що я їм надав інформацію про свої перельоти уже в статусі народного депутата – до купівлі квартири. Я пояснював кожен переліт. Вони всі були за рахунок сторони, що приймала. Ось до чого дійшов Холодницький у своїй брехні та спробі врятувати власну шкуру», - вважає Лещенко.

Він додав, що у новій квартирі навіть ремонт ще не зробив. На думку політика, керівник САП просто мститься йому за те, що Лещенко його викриває. «Зараз, ідучи на дно, він намагається ще й мене з собою прихопити. Ні, хай іде сам», – резюмував Лещенко.

Лещенко стверджував, що квартиру купував на спільні з дружиною, діджеєм Анастасією Топольською заощадження. У 2015 він декларував $102 тис. і 50,7 тис євро готівки. Також він додав, що 3,77 млн грн терміном на 10 років йому позичила власник видання «Українська правда» Олена Притула.

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