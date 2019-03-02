КВУ: У програмах 80% кандидатів у президенти класичні ліві гасла



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За словами Кошеля, більшість передвиборчих програм кандидатів ніби списана з програми Компартії

Більшість програм кандидатів на посаду президента України готувалися політтехнологами. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

«Ми з вами бачимо, що ці програми готувалися не аналітичними центрами, не експертними групами. Можемо сказати, що більша маса програм – продукт політтехнологів. До того ж наша організація (КВУ) не спостерігала, коли програми обговорювалися б на предмет реалістичності з вузькими експертними групами», − зазначив голова КВУ.

Він навів приклад, який підтверджує його тези. «Ось програма Комуністичної партії України зразка 2014 року. Якщо забрати із цієї виборчої програми словосполучення про густі хмари неонацизму, то фактично це є типова програма, тези якої домінують у програмах переважної більшості кандидатів на пост президента. Відкриваємо програму Комуністичної партії, і бачимо розмиті формулювання про питання війни з Росією – «встановлення на українській землі миру і спокою». Причому першим кроком КПУ пропонувала спинити братовбивство і сповістити про мир. Багато наших кандидатів «сповіщують про мир». Також у програмі КПУ було про відродження боєздатних Збройних сил України, розширення соціальних пільг, посилення державного контролю над цінами, повернення трудових заощаджень, безкоштовну дошкільну, середню та вищу освіту, а також про те, що витрати на комунальні послуги не повинні перевищувати 10% від доходів сім’ї», − пояснив Кошель.

За його словами, програма КПУ і її схожість із тезами програм більшості кандидатів дають нам можливість зробити висновок: 80% кандидатів пропонують класичні ліві гасла.

«Але в цьому немає нічого сенсаційного. Давайте проаналізуємо програми партій на виборах у 2014 році. Там також є тези, які притаманні політикам лівого спрямування», − резюмував голова Комітету виборців України.

Нагадаємо, глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.

На цих виборах президента Центрвиборчком зареєстрував рекордну кількість кандидатів. 44 особи знайшли 2,5 млн грн грошової застави і мають намір змагатися за крісло на Банковій.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см. Однак, бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати заставу.