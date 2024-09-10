Приватбанк повернуть Ігорю Коломойському? Рішення суду

До націоналізації банку, Коломойському належало 41,7% акцій банку

Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення ПриватБанку олігарху Ігорю Коломойському та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

До націоналізації банку, Коломойському належало 41,7% акцій банку, а компанії Triantal – 16,6%.

Пресслужба зазначає, що таким чином, суд підтвердив правомірність дій суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону 590-ІХ «Про систему гарантування вкладів».

Нагадаємо, що раніше Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими Приватбанком до його націоналізації.

Раніше Господарський суд Києва закрив провадження у справі про визнання недійсною націоналізації Приватбанку. справа стосувалася вимоги визнати недійсними договори купівлі-продажу Приватбанку, за якими держава отримала 100% акцій банку, та повернути їх колишнім акціонерам.

Нагадаємо, олігарху Ігорю Коломойському правоохоронці повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.