Житомирщина та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю

Зеленський зазначив, що Україна цінує всю американську підтримку, надану Українській державі та українцям

Зеленський: «Меморандум передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом в аграрному секторі й високотехнологічному виробництві»

Житомирська область та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомив у Телеграмі Президент Володимир Зеленський після зустрічі з губернатором штату Індіана Еріком Холкомбом.

«Сьогодні підписаний іще один важливий партнерський документ – меморандум про співпрацю між Житомирською областю та штатом Індіана. Документ передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом в аграрному секторі й високотехнологічному виробництві», – розповів Зеленський.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Індіана Еріком Холкомбом фото: Офіс президента України

Він зазначив, що Україна цінує всю американську підтримку, надану Українській державі та українцям.

«Ми маємо міцну співпрацю не лише на національному рівні – між Україною та США, – а й у відносинах зі штатами Америки, між нашими громадами, між нашими людьми. Все це зміцнює і Україну, і Америку, наші позиції у світі, наші економіки, наші суспільства», – сказав Президент.

Нагадаємо, члени Північноатлантичного договору на засіданні Ради Україна – НАТО підтвердили свої зобов’язання посилити оборону України після масованої російської атаки 26 серпня. Про це повідомляється на сайті НАТО.

До слова, 2 вересня, під час першого візиту до України прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про новий пакет допомоги. Його розмір – понад 200 млн євро. Як зауважив Схоф, Україна і надалі може розраховувати на подальшу підтримку та взаємодію з боку Нідерландів.