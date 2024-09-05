Головна Країна Політика
search button user button menu button

Житомирщина та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Житомирщина та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю
Зеленський зазначив, що Україна цінує всю американську підтримку, надану Українській державі та українцям
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Меморандум передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом в аграрному секторі й високотехнологічному виробництві»

Житомирська область та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомив у Телеграмі Президент Володимир Зеленський після зустрічі з губернатором штату Індіана Еріком Холкомбом. 

«Сьогодні підписаний іще один важливий партнерський документ – меморандум про співпрацю між Житомирською областю та штатом Індіана. Документ передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом в аграрному секторі й високотехнологічному виробництві», – розповів Зеленський.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Індіана Еріком Холкомбом
Президент Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Індіана Еріком Холкомбом
фото: Офіс президента України

Він зазначив, що Україна цінує всю американську підтримку, надану Українській державі та українцям.

«Ми маємо міцну співпрацю не лише на національному рівні – між Україною та США, – а й у відносинах зі штатами Америки, між нашими громадами, між нашими людьми. Все це зміцнює і Україну, і Америку, наші позиції у світі, наші економіки, наші суспільства», – сказав Президент.

Нагадаємо, члени Північноатлантичного договору на засіданні Ради Україна – НАТО підтвердили свої зобов’язання посилити оборону України після масованої російської атаки 26 серпня. Про це повідомляється на сайті НАТО.

До слова, 2 вересня, під час першого візиту до України прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про новий пакет допомоги. Його розмір – понад 200 млн євро. Як зауважив Схоф, Україна і надалі може розраховувати на подальшу підтримку та взаємодію з боку Нідерландів.

Читайте також:

Теги: обмін президент Житомирщина Україна Володимир Зеленський Меморандум США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як РЕР та РЕБ змінюють правила гри на полі бою
Як штучний інтелект та нові дрони визначають хід війни
19 серпня, 21:12
Лелека не отримав жодних ушкоджень
На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку з колодязя: зворушливі фото
6 серпня, 21:49
Жан Беленюк отримав бронзу Олімпіади
Жан Беленюк завершив свою спортивну кар'єру
8 серпня, 21:46
Сьогодні святкують Всесвітній день Лева
10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
10 серпня, 00:05
«Ми ніколи не здаємося», – сказав Блінкен, коли його запитали, чи може час для укладання угоди остаточно закінчитися
Ізраїль прийняв пропозицію США про припинення вогню в Газі – Блінкен
20 серпня, 09:22
Дуров та Макрон зустрічалися за ланчем
Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ
28 серпня, 10:07
Фредді Юджина Оуенс може самостійно обрати метод застосованої до нього смертної кари
В одному із штатів США вперше за 13 років відбудеться смертна кара
27 серпня, 08:02
Речовина, яка викликала забруднення, виключно органічного походження
Забруднення річки Сейм: глава Міндовкілля оцінив ситуацію
31 серпня, 20:38
Чиновнику та його спільникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Вимагав хабарі за нарахування соцвиплат: затримано очільника відділу Міноборони
Сьогодні, 16:22

Політика

Житомирщина та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю
Житомирщина та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю
«Свідчення справжньої дружби». Зеленський подякував Румунії за передачу ЗРК Patriot
«Свідчення справжньої дружби». Зеленський подякував Румунії за передачу ЗРК Patriot
Шмигаль прокоментував призначення нових міністрів
Шмигаль прокоментував призначення нових міністрів
Колишній командувач Сил логістики ЗСУ тимчасово очолив «Укроборонпром»
Колишній командувач Сил логістики ЗСУ тимчасово очолив «Укроборонпром»
Віталій Коваль очолив Міністерство аграрної політики та продовольства України
Віталій Коваль очолив Міністерство аграрної політики та продовольства України
Герман Сметанін очолив Міністерство стратегічних галузей промисловості України
Герман Сметанін очолив Міністерство стратегічних галузей промисловості України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
38K
У Житомирі пролунали вибухи
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
9675
Путін пригрозив ударами по українських АЕС

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua