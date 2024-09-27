Чому Грузія заграє з Росією через 31 рік після поразки в Абхазії?

Військові поразки змінили ідентичність грузинської нації

Символічно, що скандал з використанням грузинськими політиками кадрів зруйнованих українських міст стався саме наприкінці вересня. Саме у ці дні у 1993 році грузини програли війну в Абхазії.

250 тис. біженців. Сотні вбитих мирних громадян. Втрачена територія. Такою була ціна поразки.

Через 31 рік очевидно, що військові невдачі Грузії у 1993 і 2008-м змінили національну ідентичність грузинської нації. Єдине бажання абсолютної більшості грузинів зараз – просто вижити і зберегти життя своїх дітей.

В умовах, коли Росія не загрожує грузинам «денацифікацією», шлях загравання з колишнім ворогом здається багатьом грузинським політикам і значній частині суспільства єдиним варіантом збереженням народу і країни (хоча б того, що від них залишилося після 1993 та 2008).