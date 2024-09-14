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Зеленський розповів, яку обіцянку Трамп дав йому кілька місяців тому

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський розповів, яку обіцянку Трамп дав йому кілька місяців тому
Зеленський зізнався, що послання Трампа часом змушують нервуватися
фото: Офіс президента України

Президент України: «Трамп розуміє, як важко вижити під час війни, і він зробить усе, щоб посилити Україну»

Два місяці тому президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої кандидат у президенти США від республіканців пообіцяв, що надасть Україні велику підтримку. Про це український лідер розповів в інтерв’ю CNN.

Зеленський зазначив, що не знає, що має на увазі Трамп, коли заявляє про готовність завершити війну в Україні протягом кількох днів – ще до того, як вступить на посаду президента в разі обрання.

«Я не можу зрозуміти це на сьогодні, бо не знаю, що саме він має на увазі та що це означає», – сказав український президент, додавши, що передвиборчі послання іноді бувають не дуже реальними.

Зеленський зізнався, що часом такі послання змушують нервуватися, але під час телефонної розмови з Трампом, яка відбулася два місяці тому, кандидат у президенти США від республіканців пообіцяв, що підтримуватиме Україну.

«Він сказав, що дуже нас підтримує, і в нас відбулася хороша розмова… і що він надасть нам велику підтримку. Він розуміє, як важко вижити під час війни, і він зробить усе, щоб посилити Україну», – запевнив глава Української держави.

Крім того, він розповів, що готовий поділитися «мирним планом» України з чинним президентом США Джо Байденом.

«Після, звичайно, думаю, було б чесно й правильно поділитися і з двома кандидатами – з Дональдом Трампом та Камалою Гарріс», – зауважив президент.

Також Зеленський має намір представити «план перемоги» і Конгресу США, оскільки багато що залежить від його рішень, а після цих кроків Київ буде готовий «поділитися планом із людьми».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час участі на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією. Вони розмовляли про ситуацію на фронті, Курську операцію, критичні оборонні потреби України та про стратегічний план перемоги, який допоможе примусити Путіна завершити цю війну. «Главком» підготував головні тези з інтерв'ю Зеленського на конференції YES-2024.

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Теги: США війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна

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