На фронті загинув хоробрий 21-річний стрілець. Згадаймо Богдана Лисого

Деякий час захисник України Богдан Лисий вважався зниклим безвісти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Лисого.

16 вересня 2024 року у районі населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. загинув солдат Богдан Лисий. Про загибель захисника України повідомила Тульчинська районна державна адміністрація.

Богдан Лисий народився у 2003 році у селі Ярове Шпиківської громади. З самого малечку він в усьому допомагав батькам, був добрим, привітним, вихованим, мав багато друзів і, як кожна молода людина, складав плани на майбутнє. Проте, їм не судилося здійснитися. Російський окупант обірвав його молоде життя.

Призваний на військову службу за контрактом, солдат Богдан Лисий служив стрільцем стрілецького спеціалізованого батальйону.

Деякий час захисник вважався зниклим безвісти. Вірний військовій присязі, у бою за Україну, виявивши стійкість та мужність 16 вересня 2024 року загинув.

Життя Богдана Лисого обірвалося в районі населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області.

Захисник України Богдан Лисий навіки залишиться у пам'яті своїх рідних, друзів, побратимів та односельців юним 21-річним парубком з відкритим серцем та щирою душею.

У Богдана Лисого залишилися мама Наталія Василівна, тато Олексій Петрович і сестри.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.