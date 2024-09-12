Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, – Liberation

У федеральній прокуратурі Бельгії повідомили, що деякий час тому Telegram змінив позицію і почав більш схильно співпрацювати з системою правосуддя

Liberation зазначає, що месенджер надав інформацію, яка, ймовірно, допоможе ідентифікувати певних підозрюваних у злочинах проти дітей

Після затримання засновника Павла Дурова месенджер Telegram у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців. Про це повідомляє Liberation.

Як зазначає французьке ЗМІ, Telegram після затримання Дурова почав відповідати на юридичні запити. Зокрема, йдеться про запити французького управління у справах неповнолітніх національної поліції та жандармерії в кількох кримінальних розслідуваннях.

ЗМІ зазначає, що месенджер надав інформацію, яка, ймовірно, допоможе ідентифікувати певних підозрюваних у злочинах проти дітей.

«Двері дійсно відчиняються», – зазначила керівниця відділу боротьби з кіберзлочинністю у Франції Йоганна Брус.

«Зараз інформація поширюється серед усіх прокуратур Франції, які наполегливо закликають відновити власні розслідування за участю Telegram, які досі були призупинені», – пише Liberation.

У федеральній прокуратурі Бельгії повідомили Liberation, що деякий час тому Telegram змінив позицію і почав більш схильно співпрацювати з системою правосуддя.

Нагадаємо, Павла Дурова, засновника популярного месенджера Telegram, затримали в Парижі за підозрою у сприянні поширенню дитячої порнографії. Розслідування OFMIN виявило, що Telegram використовувався для поширення посилань на групи з незаконним контентом, включаючи матеріали, пов'язані з дитячою порнографією. Одним з ключових моментів, що призвели до затримання, стала відмова Telegram надати правоохоронцям дані про користувача, який зізнався у злочинах проти дітей. Справу проти Павла та його брата Миколи Дурових відкрили ще у лютому 2024 року.

До слова, Путін розповів про свої контакти із Дуровим.