Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили

У вересні 2024 року відсоток 18-29 річних українців, які хотіли б переїхати за кордон, зріс до 26%

79% українців не готові переїхати до США чи ЄС, навіть якби отримали громадянство цих країн. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Результати опитування свідчать, що готовність українців переїхати за кордоном порівняно із вереснем 2022 року зросла до 19%, проте лишається нижчою, ніж у 2020 році. Також більшість українців – 79% – стверджують, що навіть у разі отримання громадянства США чи країн ЄС вони б все одно залишилися в Україні.

У вересні 2024 року відсоток 18-29 річних українців, які хотіли б переїхати за кордон, зріс до 26%, порівняно із вереснем 2022 року. Хоча зростання відчутне, але все одно 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні: «Подібний тренд характерний і для 30-44 річних (серед яких наразі 75% не хочуть переїжджати з України».

Також опитування показує, що переважна більшість чоловіків 25-55 років (70%) не хотіли б переїжджати з України, 27% ж навпаки хочуть. Серед жінок у віці 25-55 років 80% не хотіли б переїжджати з України, хотіли – 18%.

Нагадаємо, що більшість українців негативно висловлюється, коли чують від когось слова «Росія» чи «прості мешканці Росії». З'ясувалося, якщо українцям сказати про «простих мешканців Росії», то у 80% опитаних спадають на думку негативні асоціації. 6% респондентів кажуть, що вони мислять нейтрально чи позитивно у цьому випадку, а 14% не мають жодної думки.

Також більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року.

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

До того ж опитування свідчать, що американці майже однаково розділилися щодо того, чи зобов’язані США допомагати Україні: 48% стверджують, що мають, 49% – ні.