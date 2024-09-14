Кіпр визнав недійсним громадянство Ігоря Коломойського – ЗМІ

ЗМІ: Уряд Кіпру не знав, що Коломойський мав справу про ухилення від сплати податків у Росії

Коломойський мав так званий «золотий паспорт» Кіпру за програмою «громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни»

Уряд Кіпру 4 вересня вирішив позбавити громадянства вісьмох людей. Серед них – український бізнесмен Ігор Коломойський. Про рішення уряду повідомила кіпрська газета Philenews.

Бізнесмен мав громадянство Кіпру з 2010 року. Також з 1995 року в нього є ізраїльське громадянство. У вересні 2023 року прокурор у Шевченківському суді зазначав, що Коломойський вийшов з громадянства України.

Коломойському видали так званий «золотий паспорт» Кіпру за програмою «громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни». До 2019 року для отримання такого паспорта потрібно було інвестувати в економіку Кіпру $2 млн, писали ЗМІ.

Однак, як зазначає Philenews, він не згадав у своїй заяві про натуралізацію про справу про ухилення від сплати податків у Росії, яку проти нього відкрили у 2008-му.

У рішенні Кабінету міністрів Кіпру зазначається, що як до, так і після натуралізації Коломойський «був і є особою з сумнівною репутацією, і що його натуралізація створила і продовжує створювати величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр».

До слова, що у 2021 році Державний департамент США заборонив Коломойському в'їзд до Штатів через звинувачення в корупції.

Окрім Коломойського, Рада міністрів 4 вересня вирішила позбавити кіпрського громадянства ще сімох людей: інвестора з Єгипту Мохамеда Абдельрахмана Мохамеда Салема та його дружину та дитину, а також інвестора з РФ Максима Захарченка, його дружину та двох дітей.

Щодо Захарченка в Кіпрі встановили, що він приховав відкриту цивільну справу проти себе та заморожування активів у США.

Нагадаємо, що у липні 2022 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України бізнесменам Ігорю Коломойському, Геннадію Корбану, нардепам Вадиму Рабіновичу, Ігорю Васильковському та ще шістьом особам. Вказаний указ глави держави є засекречений.

Восени 2023 року Коломойський оскаржив указ Зеленського, яким відібрано у нього громадянство України. Кінцевого рішення поки немає. Водночас у матеріалах справи наведено красномовну цитату слів Коломойського з листа до Офісу президента від 24 липня 2022 року: «Проте чомусь саме в моєму випадку українська держава позбавила мене подібного шансу зберегти українське громадянство, і зробила це, незважаючи на визнані нею мої численні заслуги в сфері економіки та оборони України». У цьому ж зверненні олігарх просив керівництво країни переглянути рішення про позбавлення громадянства і зберегти за ним статус громадянина України.