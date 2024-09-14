Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кіпр визнав недійсним громадянство Ігоря Коломойського – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кіпр визнав недійсним громадянство Ігоря Коломойського – ЗМІ
ЗМІ: Уряд Кіпру не знав, що Коломойський мав справу про ухилення від сплати податків у Росії
фото: РБК-Україна

Коломойський мав так званий «золотий паспорт» Кіпру за програмою «громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни»

Уряд Кіпру 4 вересня вирішив позбавити громадянства вісьмох людей. Серед них – український бізнесмен Ігор Коломойський. Про рішення уряду повідомила кіпрська газета Philenews.

Бізнесмен мав громадянство Кіпру з 2010 року. Також з 1995 року в нього є ізраїльське громадянство. У вересні 2023 року прокурор у Шевченківському суді зазначав, що Коломойський вийшов з громадянства України.

Коломойському видали так званий «золотий паспорт» Кіпру за програмою «громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни». До 2019 року для отримання такого паспорта потрібно було інвестувати в економіку Кіпру $2 млн, писали ЗМІ.

Однак, як зазначає Philenews, він не згадав у своїй заяві про натуралізацію про справу про ухилення від сплати податків у Росії, яку проти нього відкрили у 2008-му.

У рішенні Кабінету міністрів Кіпру зазначається, що як до, так і після натуралізації Коломойський «був і є особою з сумнівною репутацією, і що його натуралізація створила і продовжує створювати величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр».

До слова, що у 2021 році Державний департамент США заборонив Коломойському в'їзд до Штатів через звинувачення в корупції.

Окрім Коломойського, Рада міністрів 4 вересня вирішила позбавити кіпрського громадянства ще сімох людей: інвестора з Єгипту Мохамеда Абдельрахмана Мохамеда Салема та його дружину та дитину, а також інвестора з РФ Максима Захарченка, його дружину та двох дітей.

Щодо Захарченка в Кіпрі встановили, що він приховав відкриту цивільну справу проти себе та заморожування активів у США.

Нагадаємо, що у липні 2022 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України бізнесменам Ігорю Коломойському, Геннадію Корбану, нардепам Вадиму Рабіновичу, Ігорю Васильковському та ще шістьом особам. Вказаний указ глави держави є засекречений.

Восени 2023 року Коломойський оскаржив указ Зеленського, яким відібрано у нього громадянство України. Кінцевого рішення поки немає. Водночас у матеріалах справи наведено красномовну цитату слів Коломойського з листа до Офісу президента від 24 липня 2022 року: «Проте чомусь саме в моєму випадку українська держава позбавила мене подібного шансу зберегти українське громадянство, і зробила це, незважаючи на визнані нею мої численні заслуги в сфері економіки та оборони України». У цьому ж зверненні олігарх просив керівництво країни переглянути рішення про позбавлення громадянства і зберегти за ним статус громадянина України.

Читайте також:

Теги: обмін інвестиції паспорт прокурор держава Володимир Зеленський президент громадянство натуралізація бізнесмен Ігор Коломойський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині українці воюють за символи і цінності, які у боротьбі з нацистами та совєтами відстоювали прибічники Степана Бандери, переконаний Вахтанг Кіпіані
Історик Вахтанг Кіпіані: Президент Зеленський повинен повернути Бандері Героя України Інтерв’ю
16 серпня, 20:30
За словами Зеленського, Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини
Зеленський назвав три цілі, яких Україна досягла завдяки Курщині
27 серпня, 15:10
Зеленський видав нові укази
Зеленський призначив нових радників і заступників керівника Офісу президента
8 вересня, 11:41
Трамп, судячи з усього, не поділяє побоювань союзників щодо утримання від особистих образ
Трамп може втратити шанс відновити позиції на дебатах через особисті нападки – Politico
7 вересня, 22:27
Аргентина закликала Міжнародний кримінальний суд (видати ордер на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро
Аргентина закликала міжнародний суд видати ордер на арешт президента Венесуели
7 вересня, 23:17
За попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
У Латвії розбився російський військовий дрон
8 вересня, 15:49
Зеленський показав кадри з наслідками обстрілів України за цей тиждень
«Рамштайн» і масовані обстріли України. Підсумки тижня від Зеленського (відео)
8 вересня, 11:12
Зеленський заявив, що під час зустрічі з Байденом на Генеральній Асамблеї ООН посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на поставки озброєнь
США поставили Зеленському умову перед тим, як надати далекобійні ракети – Bloomberg
11 вересня, 21:51
За словами українського дипломата Чалого, відносини з Пекіном покращилася, і зустріч між лідерами двох країн стала можливою
Зеленський може незабаром зустрітися з Сі Цзіньпіном: названо терміни
12 вересня, 15:23

Соціум

Кіпр визнав недійсним громадянство Ігоря Коломойського – ЗМІ
Кіпр визнав недійсним громадянство Ігоря Коломойського – ЗМІ
Київ просив США про удари Atacms по авіабазах РФ, але цілі змінилися – Reuters
Київ просив США про удари Atacms по авіабазах РФ, але цілі змінилися – Reuters
Україна не отримає одну з обіцяних систем Patriot: що сталося
Україна не отримає одну з обіцяних систем Patriot: що сталося
Центральна Європа потерпає від стихії: повінь руйнує будинки та забирає життя
Центральна Європа потерпає від стихії: повінь руйнує будинки та забирає життя
Син Усами бен Ладена, якого вважали мертвим, живий і готує масштабні теракти – Mirror
Син Усами бен Ладена, якого вважали мертвим, живий і готує масштабні теракти – Mirror
Епідеміологи прогнозують спалахи лихоманки денге в Європі: що стане причиною
Епідеміологи прогнозують спалахи лихоманки денге в Європі: що стане причиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
36K
14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Підірвані мости на Київщині. Ревізія встановила: дорожники при відбудові «малювали» суми зі стелі
12K
Найкращі командири ЗСУ: військовий озвучив свій рейтинг
7791
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua