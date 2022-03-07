Країни НАТО передали Україні майже 20 тис. протитанкових і зенітних ракет

Україна також отримала частку американської допомоги з пакету на 350 млн

Сполучені Штати Америки та країни-члени НАТО відправили в Україну 17 тис. протитанкових ракет і дві тисячі ракет для зенітних комплексів Stinger, пише CNN із посиланням на американського високопосадовця.

Україна почала отримувати військову допомогу задовго до російського вторгнення 24 лютого. Від початку вторгнення 14 країн направили Києву оборонну допомогу.

За словами співрозмовника журналістів, левову частку пакету допомоги США на $350 млн вже доставили в Україну, за тиждень після схвалення Білим домом.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки до Європи обговорив із союзниками в ЄС та НАТО, як збільшити тиск на РФ та допомогти Україні. 6 березня Блінкен на питання журналістів про те, чи дадуть США «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки, Блінкен відповів ствердно. Це сталось через день після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з Блінкеном заявив, що є країни, готові надати нам літаки.

Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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