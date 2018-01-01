Лавров про зустріч Суркова та Волкера: результат небезнадійний

За словами Лаврова, Росія «у діалозі із зарубіжними партнерами завжди пропонує конкретні виходи з тупиків»

Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав «небезнадійним» результат останньої зустрічі у Дубаї помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держддепу США Курта Волкера. Про це Лавров заявив в інтерв'ю на телеканалі «Росія 1», пише «Тасс». За словами Лаврова,



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Курт Волкер та Владислав Сурков

За словами Лаврова, Росія «у діалозі із зарубіжними партнерами завжди пропонує конкретні виходи з тупиків»

Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав «небезнадійним» результат останньої зустрічі у Дубаї помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держддепу США Курта Волкера.

Про це Лавров заявив в інтерв'ю на телеканалі «Росія 1», пише «Тасс».

За словами Лаврова, Росія «у діалозі із зарубіжними партнерами завжди пропонує конкретні виходи з тупиків».

«Так було і в тому, що стосується реалізації Мінських угод. Я, до речі, задоволений, що налагодився канал між представниками Росії і США щодо України у форматі Волкер-Сурков», - заявив глава МЗС РФ.

Він додав, що «нещодавно вони провели свою чергову зустріч».

«Скажу, що результат небезнадійний. Вони домовилися продовжувати ці розмови», - зазначив Лавров.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що зустріч Волкера і Суркова не була результативною.

Раніше Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Як відомо,зустріч Суркова та Волкера проходила 26 січня у Дубаї.

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