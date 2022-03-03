Лавров: Захід «виношує плани війни» проти Росії

Росія натякає на можливість війни з НАТО

Проти Росії «виношуються плани» реальної війни. Таку думку висловив глава «МЗС Росії Сергій Лавров, передає «Интерфакс».

«Якщо проти нас почнуть розв'язувати реальну війну, про це, мабуть, мають думати про це ті, хто такі плани виношує. Вони, на мою думку, виношуються», – заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Він додав, що Росія «не дозволить якимось провокаціям змусити нас вийти з рівноваги».

«Зрозуміло, що Третя світова може бути лише ядерною. Але звертаю вашу увагу на те, що це в головах західних політиків постійно крутиться ядерна війна, а не в голові росіян», — вважає глава МЗС Росії.

При цьому, російське керівництво відмовлятися від своєї так званої «спеціальної операції» не збирається. За словами Лаврова, Росія готова до переговорів з Україною, але військова операція Росії буде «доведена до кінця». «Ми готові розмовляти, але продовжувати нашу операцію ми будемо, тому, що ми не можемо дозволити собі зберегти в Україні інфраструктуру, яка загрожує безпеці Російської Федерації, і демілітаризація буде доведена до кінця в сенсі знищення інфраструктури і озброєнь, що нам загрожують», – сказав він.

Також Лавров як мантру повторює, що у Харкові немає російських військ. Він висловив співчуття через загибель мирних жителів в Україні. «Будь-яке людське життя безцінне, будь-які бойові дії пов'язані, на жаль, із жертвами, і не лише серед військовослужбовців, а й серед мирних громадян», — цитує чиновника російське інформагентство.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав главу МЗС РФ Сергія Лаврова поговорити із своїм «босом». Кулеба просить передати очільнику Кремля Володимиру Путіну, щоб він припинив обстріли українських міст, якщо РФ серйозно ставиться до переговорів.

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