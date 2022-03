Кулеба звернувся до Лаврова: скажіть своєму босові припинити обстріли міст

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав главу МЗС РФ Сергія Лаврова поговорити із своїм «босом». Кулеба просить передати очільнику Кремля Володимиру Путіну, щоб він припинив обстріли українських міст, якщо РФ серйозно ставиться до переговорів.

«Варварська військова тактика Росії полягає в маніпулюванні стражданнями цивільного населення, які вона сама ж і заподіює. Тепер Лавров звинувачує Україну в перешкоджанні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму босові, щоб він припинив безладні обстріли українських міст. Покажіть всьому світу, що Росія налаштована на переговори», – написав міністр у Twitter.

Russia’s barbaric war tactic is to manipulate the civilian suffering it itself inflicts. Now Lavrov accuses Ukraine of preventing civilian evacuations. Tell your boss to stop the indiscriminate shelling of Ukrainian cities. Show the world that Russia is serous about negotiations.