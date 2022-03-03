Кулеба звернувся до Лаврова: скажіть своєму босові припинити обстріли міст

Росія продовжує обстрілювати українські міста та маніпулювати на темі евакуації

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав главу МЗС РФ Сергія Лаврова поговорити із своїм «босом». Кулеба просить передати очільнику Кремля Володимиру Путіну, щоб він припинив обстріли українських міст, якщо РФ серйозно ставиться до переговорів.

«Варварська військова тактика Росії полягає в маніпулюванні стражданнями цивільного населення, які вона сама ж і заподіює. Тепер Лавров звинувачує Україну в перешкоджанні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму босові, щоб він припинив безладні обстріли українських міст. Покажіть всьому світу, що Росія налаштована на переговори», – написав міністр у Twitter.

Russia’s barbaric war tactic is to manipulate the civilian suffering it itself inflicts. Now Lavrov accuses Ukraine of preventing civilian evacuations. Tell your boss to stop the indiscriminate shelling of Ukrainian cities. Show the world that Russia is serous about negotiations. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022

Нагадаємо, що Кремль вперше визнав вбивства мирних людей в Україні. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров визнав, що в Україні «гинуть люди, у тому числі цивільні».

Сьогодні президент Зеленський пояснив росіянам, куди їм іти зі своїм гумконвоєм.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що ворожі війська Росії, які себе називають «освободітєлямі», влаштували геноцид маріупольців. «Вони знищують нас як націю. Системно працюють по критично важливій інфраструктурі міста, знищують найцінніше, що є у маріупольців: б’ють по житловим кварталам, школам, дитячим садочкам», – зазначив мер.

Також відомо, що наразі російські окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА.

Додамо, що сьогодні окупанти ракетним ударом знищили кадетський корпус у Сумах.

Важка ситуація на Чернігівщині: військові РФ обстрілюють «швидкі» та пожежні.

Мер Кличко розповів про ситуацію у Києві: складно, але все під контролем.

Важливо також знати, що петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів. Люди просять НАТО захистити цивільних українців.

Війна Росії проти України триває восьмий день.

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