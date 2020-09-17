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    Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі 16 вересня

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    <p>Роман Червінський народився 1991 року, мешкав у місті Яворів</p> - Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі 16 вересня

    Роман Червінський народився 1991 року, мешкав у місті Яворів

    Роман Червінський, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті

    У середу, 16 вересня, від розриву гранати загинув механік-водій 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Роман Червінський.

    Про це повідомила пресслужба адміністрації Яворівського району Львівщини у Facebook.

    «На Яворівщині непоправні втрати. 16 вересня 2020 року близько 01 год 25 хв, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого отримав травму несумісну з життям», – йдеться в повідомленні райдержадміністрації

    Зазначається, що Роман Червінський народився 1991 року. Мешканець міста Яворів, був призваний на військову службу у 2011 році. У 2015 році мобілізований Яворівсько-Мостиським військкоматом та проходив службу, як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

    Раніше повідомлялося, на Донбасі через необережне поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув військовий.

    До слова, місія ОБСЄ зафіксувала десятки ворожих танків і «Градів» біля лінії розмежування.

    Нагадаємо, 15 вересня на Донбасі зафіксовано три факти порушення режиму тиші. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє військовослужбовців, ще один загинув.

    Донбас Львівщина граната смерть військові Операція Об’єднаних сил
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