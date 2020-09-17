Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі 16 вересня



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Роман Червінський народився 1991 року, мешкав у місті Яворів

Роман Червінський, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті

У середу, 16 вересня, від розриву гранати загинув механік-водій 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Роман Червінський.

Про це повідомила пресслужба адміністрації Яворівського району Львівщини у Facebook.

«На Яворівщині непоправні втрати. 16 вересня 2020 року близько 01 год 25 хв, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого отримав травму несумісну з життям», – йдеться в повідомленні райдержадміністрації

Зазначається, що Роман Червінський народився 1991 року. Мешканець міста Яворів, був призваний на військову службу у 2011 році. У 2015 році мобілізований Яворівсько-Мостиським військкоматом та проходив службу, як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Раніше повідомлялося, на Донбасі через необережне поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув військовий.

До слова, місія ОБСЄ зафіксувала десятки ворожих танків і «Градів» біля лінії розмежування.

Нагадаємо, 15 вересня на Донбасі зафіксовано три факти порушення режиму тиші. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє військовослужбовців, ще один загинув.