Легендарний партнер Шевченка офіційно пішов із посади тренера збірної

Дженнаро Гаттузо не затримався на посаді після фіаско

Невихід на Чемпіонат світу 2026 року поставив крапку в співпраці з національною командою

Дженнаро Гаттузо покинув посаду головного тренера збірної Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Італійської федерації футболу.

Сторони домовилися про розрив контракту за обопільною згодою. Фахівець очолив «Скуадру Адзурру» в червні торік. Головним завданням Гаттузо тоді окреслили вихід на Мундіаль 2026 року. Водночас після невдачі в плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу федерація не збиралася негайно звільняти тренера.

Утім, сам Гаттузо скористався можливістю не продовжувати роботу. Оскільки договір був укладений за схемою 1+2, то жодна зі сторін фінансових втрат після завершення співпраці не понесе. У претенденти на вакантне місце італійська преса записала Антоніо Конте, Массіміліано Аллегрі та Роберто Манчіні.

Чим відомий Дженнаро Гаттузо

Уродженець Калабрії, вихованець «Перуджі». На дорослому рівні дебютував у сезоні 1995/96, а після двох років у складі рідної команди перебрався в шотландський «Рейнджерс».

Провів на Туманному Альбіоні один повний сезон і приєднався до «Салернітани». Перед кампанією 1999/2000 перейшов у «Мілан». Відіграв за «россонері» 13 років. Двічі став чемпіоном Італії, виграв Кубок і два Суперкубки Італії, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув два Суперкубки УЄФА, переміг на Клубному чемпіонаті світу. У лавах збірної Італії виграв ЧС-2006.

Останній сезон відіграв за швейцарський «Сьйон». Там же розпочав тренерську кар'єру. Також тренував на батьківщині («Палермо», «Піза», «Мілан», «Наполі»), Греції (ОФІ), Іспанії («Валенсія»), Франції («Марсель») та Хорватії («Хайдук»). Виграв Кубок Італії 2019/20 з неаполітанцями.

Смуга невдач збірної Італії

Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0). А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

До слова, Італія пішла на перше кадрове рішення після невдачі у відборі до Чемпіонату світу 2026. Габріеле Гравіна подав у відставку з посади президента Італійської федерації футболу. Вибори нового очільника призначили на 22 червня.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.