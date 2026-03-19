Помер співвласник сенсації чемпіонату Італії

Бізнесмен забезпечив відродження провінційного клубу

Індонезійський підприємець Майкл Хартоно відійшов у вічність на 87-му році життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

З 2019 року бізнесмен був співвласником італійського «Комо». Разом із братом Робертом Хартоном він швидко пройшов із «ларіані» шлях від Серії D до Серії A. Статки родини оцінили на 30 млрд євро.

Наразі «Комо» йде четвертим в еліті чемпіонату Італії. Підопічні іспанця Сеска Фабрегаса претендують на вихід у Лігу чемпіонів за підсумками до сезону. Досі «ларіані» не виступали в єврокубках.

«Комо» в сезоні 2025/26

На команду Фабрегаса до кінця кампанії чекають дев'ять турів Серії A. На домашній арені «ларіані» зустрінуться з «Пізою», міланським «Інтером», «Наполі» та «Пармою». Натомість на виїзді «Комо» протистоятиме «Удінезе», «Сассуоло», «Дженоа», «Вероні» та «Кремонезе».

Окрім того, підопічні Фабрегаса продовжують боротьбу за Кубок Італії. У другій половині квітня «ларіані» зустрінуться з «Інтером» в гостях у другому поєдинку 1/2 фіналу турніру. Перший матч завершився нічиєю (0:0).

Брати Хартоно на чолі «Комо»

Клуб належить компанії індонезійських бізнесменів Djarum. Її основна діяльність пов'язана з виробництвом цигарок кретек із використанням двох десятків місцевих сортів тютюну.

У футбол Djarum прийшла через партнерство. У 2005-2011 роках компанія була титульним спонсором індонезійської Суперліги. Контрольний пакет акцій «ларіані» брати Хартоно придбали в період виступів «Комо» в четвертому за рангом дивізіоні.

Уже за підсумками сезону 2023/24 команда повернулася до Серії A. У минулій кампанії «ларіані» фінішували в чемпіонаті Італії на десятій сходинці.

До слова, раніше «Інтер» через травму втратив півзахисника Генріха Мхітаряна. Під час обстеження у ветерана виявили травму підколінного сухожилля. Він пропустить орієнтовно три тижні.

Тим часом «Наполі» прагне пролонгувати лідера команди. Керівництво «партенопейців» готується підвищити зарплату півзахисника Скотта Мактомінея. В обмін на збільшення окладу шотландець продовжить контракт на додаткові два роки.