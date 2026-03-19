Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Помер співвласник сенсації чемпіонату Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Майкл Хартоно відродив італійський клуб
фото: Bloomberg

Бізнесмен забезпечив відродження провінційного клубу

Індонезійський підприємець Майкл Хартоно відійшов у вічність на 87-му році життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

З 2019 року бізнесмен був співвласником італійського «Комо». Разом із братом Робертом Хартоном він швидко пройшов із «ларіані» шлях від Серії D до Серії A. Статки родини оцінили на 30 млрд євро.

Наразі «Комо» йде четвертим в еліті чемпіонату Італії. Підопічні іспанця Сеска Фабрегаса претендують на вихід у Лігу чемпіонів за підсумками до сезону. Досі «ларіані» не виступали в єврокубках.

«Комо» в сезоні 2025/26

На команду Фабрегаса до кінця кампанії чекають дев'ять турів Серії A. На домашній арені «ларіані» зустрінуться з «Пізою», міланським «Інтером», «Наполі» та «Пармою». Натомість на виїзді «Комо» протистоятиме «Удінезе», «Сассуоло», «Дженоа», «Вероні» та «Кремонезе».

Окрім того, підопічні Фабрегаса продовжують боротьбу за Кубок Італії. У другій половині квітня «ларіані» зустрінуться з «Інтером» в гостях у другому поєдинку 1/2 фіналу турніру. Перший матч завершився нічиєю (0:0).

Брати Хартоно на чолі «Комо»

Клуб належить компанії індонезійських бізнесменів Djarum. Її основна діяльність пов'язана з виробництвом цигарок кретек із використанням двох десятків місцевих сортів тютюну.

У футбол Djarum прийшла через партнерство. У 2005-2011 роках компанія була титульним спонсором індонезійської Суперліги. Контрольний пакет акцій «ларіані» брати Хартоно придбали в період виступів «Комо» в четвертому за рангом дивізіоні.

Уже за підсумками сезону 2023/24 команда повернулася до Серії A. У минулій кампанії «ларіані» фінішували в чемпіонаті Італії на десятій сходинці.

До слова, раніше «Інтер» через травму втратив півзахисника Генріха Мхітаряна. Під час обстеження у ветерана виявили травму підколінного сухожилля. Він пропустить орієнтовно три тижні.

Тим часом «Наполі» прагне пролонгувати лідера команди. Керівництво «партенопейців» готується підвищити зарплату півзахисника Скотта Мактомінея. В обмін на збільшення окладу шотландець продовжить контракт на додаткові два роки.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua