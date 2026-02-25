Фанати іменитого клубу Італії висипали гній біля бази на знак протесту

Тіфозі занепалого гранда незвичайну акцію на фоні невдалих результатів

Уболівальники італійського «Торіно» влаштували протест проти президента клубу Урбано Кайро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Torino Today.

Фанати привезли гній до тренувальної бази клубу. Вони висипали кілька кілограмів суміші перед в'їздом до комплексу. Окрім того, тіфозі вивісили адресований власнику банер «Лайно, як Кайро».

«Торіно» перейшов під контроль бізнесмена в 2005 році. З тих пір Кайро регулярно заявляє ghj амбітні цілі з повернення семиразовим чемпіонам Італії колишньої величі. Проте, найбільшим досягненням «биків» за цей час залишається сьоме місце в Серії A (двічі) та два виступи в Лізі Європи.

Наразі «Торіно» йде на 15-й сходинці в елітному дивізіоні, випереджаючи зону вильоту лише на три очки. Після триматчевої серії без перемог посаду втратив головний тренер Марко Бароні. Замість нього працюватиме Роберто Д'Аверса.

Тим часом туринський «Ювентус» націлився на голкіпера англійського «Ліверпуля» Аліссона Бекера. Бразилець повинен стати основним замість Мікеле Ді Грегоріо. Його виступами незадоволений тренерський штаб «Юве».

Натомість міланський «Інтер» зібрався переманити зіркового фахівця Дієго Сімеоне. Аргентинський тренер понад 14 років працює з мадридським «Атлетіко». Колись він захищав кольори «нерадзуррі» гравцем.