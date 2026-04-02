Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Італія пішла на перше кадрове рішення після невдачі у відборі до Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Габріеле Гравіна вирішив не триматися за крісло
фото: Reuters

На Апеннінах почали летіти голови через фіаско в кваліфікації до Мундіалю

Габріеле Гравіна подав у відставку з посади президента Італійської федерації футболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Функціонер оголосив про своє рішення під час зустрічі з представниками федерації. Гравіна віддав розпорядження скликати позачергову виборчу асамблею організації. Вона відбудеться у Римі 22 червня.

Менеджер пішов із посади за лічені дні після поразки збірної Італії у фіналі плейоф кваліфікації до ЧС-2026. «Скуадра Адзурра» поступилася збірній Боснії і Герцеговини в серії пенальті. Востаннє італійці грали на Мундіалі понад 10 років тому.

Хто такий Габріеле Гравіна

Уродженець містечка Кастелланета, пізніше оселився в Сульмоні (регіон Абруццо). Правник за освітою, прийшов до ролі спортивного функціонера на початку 80-х.

Тесть Гравіни довірив йому керівництво скромним клубом «Кастель-ді-Сангро». З ним на чолі «джалороссі» набули професіонального статусу в 1989 році. У сезоні 1996/97 команда дебютувала в Серії B, де затрималася на два роки. Покинув клуб у 2000 році.

У грудні 2015-го очолив Професіональну лігу, що займається організацією змагань у нижчих дивізіонах. Через три роки переміг на виборах президента Італійської федерації футболу. Згодом став віцепрезидентом, а торік – першим віцепрезидентом УЄФА.

Смуга невдач збірної Італії

Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0). А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua