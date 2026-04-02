Італія пішла на перше кадрове рішення після невдачі у відборі до Чемпіонату світу 2026

На Апеннінах почали летіти голови через фіаско в кваліфікації до Мундіалю

Габріеле Гравіна подав у відставку з посади президента Італійської федерації футболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Функціонер оголосив про своє рішення під час зустрічі з представниками федерації. Гравіна віддав розпорядження скликати позачергову виборчу асамблею організації. Вона відбудеться у Римі 22 червня.

Менеджер пішов із посади за лічені дні після поразки збірної Італії у фіналі плейоф кваліфікації до ЧС-2026. «Скуадра Адзурра» поступилася збірній Боснії і Герцеговини в серії пенальті. Востаннє італійці грали на Мундіалі понад 10 років тому.

Хто такий Габріеле Гравіна

Уродженець містечка Кастелланета, пізніше оселився в Сульмоні (регіон Абруццо). Правник за освітою, прийшов до ролі спортивного функціонера на початку 80-х.

Тесть Гравіни довірив йому керівництво скромним клубом «Кастель-ді-Сангро». З ним на чолі «джалороссі» набули професіонального статусу в 1989 році. У сезоні 1996/97 команда дебютувала в Серії B, де затрималася на два роки. Покинув клуб у 2000 році.

У грудні 2015-го очолив Професіональну лігу, що займається організацією змагань у нижчих дивізіонах. Через три роки переміг на виборах президента Італійської федерації футболу. Згодом став віцепрезидентом, а торік – першим віцепрезидентом УЄФА.

Смуга невдач збірної Італії

Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0). А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.