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Спікер польського Сейму закликав не загострювати суперечки з Україною

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Спікер польського Сейму закликав не загострювати суперечки з Україною
Влодзімеж Чарзастий у Верховній Раді України
фото: ЕРА
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На думку Влодзімежа Чажастого, для Варшави важливо підтримувати добрі відносини з Україною 

Незалежність України та її майбутній вступ до Європейського Союзу є прямим життєвим інтересом Польщі, оскільки у разі окупації України наступною ціллю російської агресії стане Варшава чи країни Балтії. Про це, як повідомляє видання Do Rzeczy, заявив спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий, інформує «Главком».

Влодзімеж Чажастий закликав суспільство до раціонального підходу у відносинах з Україною на тлі посилення радикальних настроїв.

Політик нагадав базову геополітичну істину, яка залишається ключовою для безпеки всього регіону Східної Європи.

«Не може бути вільної Польщі без вільної України. Ця теза може комусь не подобатися, але вона є правдивою», – підкреслив Чажастий.

За словами політика, польські національні інтереси прямо залежать від стійкості української оборони:

  • Загроза окупації: Якщо Україна впаде під російським натиском, Кремль не зупиниться.
  • Наступні цілі РФ: Наступними об'єктами агресії Москви стануть або Молдова, або країни Балтії, або сама Польща.
  • Головний пріоритет: Саме тому збереження незалежності України та її повноправний вступ до ЄС є екзистенційним інтересом польської держави.

Чажастий прокоментував питання присвоєння одній із українських військових частин назви «Героїв УПА» та зазначив, що не бачить логічного пояснення цьому рішенню.

Водночас він наголосив на важливості довгострокового підходу до відносин між країнами та закликав не ухвалювати поспішних рішень, зокрема щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. 

«Главком» писав, що Міністерство закордонних справ України прокоментувало критику з боку Варшави через присвоєння одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. Речник відомства Георгій Тихий висловив жаль з приводу реакції Польщі, зазначивши, що вона суперечить позитивній тенденції у двосторонніх відносинах, яка спостерігалася останні півтора року. За цей час країни відновили конгрес істориків та процес пошуку й ексгумацій.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА. 

Йдеться про указ президента України Володимира Зеленського, яким Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА».

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Теги: Польща Україна ОУН-УПА

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