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Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Антидроновими сітками вкрито субмарини-ракетоносці Північного флоту
фото: Nakhimov Naval School Murmansk
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Мурманське Нахімовське училище необачно опублікувало фото з військової бази в Гаджиєво 

Російське військове командування серйозно побоюється ударів українських безпілотників по своїх найцінніших ядерних об'єктах у глибокому тилу. На Кольському півострові вперше офіційно зафіксували використання захисних антидронових «мангалів» на стратегічних атомних підводних човнах Північного флоту Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Barents Observer.

Факт посилення захисту став відомим завдяки знімку з мурманськими курсантами та групою школярів на військово-морській базі Гаджиєво. За їхніми спинами чітко видно дві атомні субмарини класу «Дельта-IV» (проєкт 667БДРМ «Дельфин») – «Єкатеринбург» та «Верхотур'є». Ці підводні човни прикриті антидроновими сітками.

Спочатку фотографію опублікувало Нахімовське військово-морське училище в Мурманську, проте невдовзі знімок видалили з сайту навчального закладу. До того моменту його вже встигли переопублікували кілька видань.

Судячи з детального аналізу кадру, металеві захисні конструкції встановлені масштабно:

  • Вони повністю закривають носову частину кораблів, включаючи зони торпедних апаратів та чутливих гідроакустичних систем.
  • Сітки також натягнуті над рубкою та ракетним відсіком.
  • Через ракурс фотографії наразі залишається невідомим, чи захистили окупанти аналогічним чином кормову частину та інші човни у порту. 

Особливим маркером паніки є те, що один із кораблів – К-84 «Єкатеринбург» – ще у 2020 році був виведений з активної служби, перебуває у відстої та, найімовірніше, стоїть без озброєння. Попри це, росіяни все одно витратили ресурси на його маскування сітками.

«Главком» писав, що з'явилися нові подробиці нічної атаки безпілотників на Петербурзький нафтовий термінал (ПНТ) у Санкт-Петербурзі. За даними російських та OSINT-ресурсів, пожежа на об'єкті виявилася значно масштабнішою, ніж повідомлялося спочатку. Після удару безпілотників на території терміналу спалахнула пожежа. Вогонь охопив частину резервуарного парку, а густий чорний дим було видно з різних районів міста. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать, що займання продовжувало поширюватися вже після перших повідомлень про атаку.

Зауважимо, атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому очікується участь Володимира Путіна. Об'єкт, де сталася пожежа, розташований лише за кілька кілометрів від центральної частини міста.

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Теги: флот ворог флот РФ

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