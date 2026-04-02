Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний чемпіон планети назвав збірну Італії посміховиськом світового футболу

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Алессандро Дель П'єро приголомшений невдачею національної команди
фото: FIGC

Тріумфатор Мундіалю 2006 року жорстко пройшовся по рідній національній команді

Колишній нападник збірної Італії Алессандро Дель П'єро відреагував на фіаско «Скуадри Адзурри» в кваліфікації до Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mondo Primavera.

Легенда туринського «Ювентуса» констатував падіння рівня італійського футболу. Він розчарований смугою невдач національної команди. На думку шестиразового чемпіона Італії, підросла нова генерація, якій незнайома атмосфера Кубка світу.

«Італія стала посміховиськом світового футболу. Важко пробачити невихід на три чемпіонати світу поспіль. Як у такій престижній країні ціле покоління може пропускати турніри? Чотириразові чемпіони світу не досягають успіхів вже 20 років. Колись ми мали гравців світового класу, але сьогодні їхній середній рівень доволі скромний», – заявив Дель П'єро.

«Скуадра Адзурра» у фіналі плейоф кваліфікації до ЧС-2026 поступилася збірній Боснії і Герцеговини в серії пенальті. Основний час завершився внічию (1:1). Востаннє італійці грали на Мундіалі понад 10 років тому.

Чим відомий Алессандро Дель П'єро

Уродженець Конельяно, вихованець «Падови». Після двох сезонів у рідній команді перебрався в «Ювентус», де згодом замінив Роберто Баджо.

Відіграв за «б'янконері» 19 сезонів. У складі «Старої синьйори» завоював шість Скудетто, виграв Кубок і чотири Суперкубки Італії, тріумфував у Лізі чемпіонів і Міжконтинентальному кубку. Залишився у команді навіть після примусового вильоту до Серії B. На схилі кар'єри пограв у чемпіонатах Індії та Австралії.

Дебютував у збірній Італії в 1995 році. Дійшов із національною командою до фіналу Євро-2000. Згодом під керівництвом Марчелло Ліппі виграв ЧС-2006.

Смуга невдач збірної Італії

Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0). А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

До слова, Італія пішла на перше кадрове рішення після невдачі у відборі до Чемпіонату світу 2026. Габріеле Гравіна подав у відставку з посади президента Італійської федерації футболу. Вибори нового очільника призначили на 22 червня.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua