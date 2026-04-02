Легендарний чемпіон планети назвав збірну Італії посміховиськом світового футболу

Тріумфатор Мундіалю 2006 року жорстко пройшовся по рідній національній команді

Колишній нападник збірної Італії Алессандро Дель П'єро відреагував на фіаско «Скуадри Адзурри» в кваліфікації до Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mondo Primavera.

Легенда туринського «Ювентуса» констатував падіння рівня італійського футболу. Він розчарований смугою невдач національної команди. На думку шестиразового чемпіона Італії, підросла нова генерація, якій незнайома атмосфера Кубка світу.

«Італія стала посміховиськом світового футболу. Важко пробачити невихід на три чемпіонати світу поспіль. Як у такій престижній країні ціле покоління може пропускати турніри? Чотириразові чемпіони світу не досягають успіхів вже 20 років. Колись ми мали гравців світового класу, але сьогодні їхній середній рівень доволі скромний», – заявив Дель П'єро.

«Скуадра Адзурра» у фіналі плейоф кваліфікації до ЧС-2026 поступилася збірній Боснії і Герцеговини в серії пенальті. Основний час завершився внічию (1:1). Востаннє італійці грали на Мундіалі понад 10 років тому.

Чим відомий Алессандро Дель П'єро

Уродженець Конельяно, вихованець «Падови». Після двох сезонів у рідній команді перебрався в «Ювентус», де згодом замінив Роберто Баджо.

Відіграв за «б'янконері» 19 сезонів. У складі «Старої синьйори» завоював шість Скудетто, виграв Кубок і чотири Суперкубки Італії, тріумфував у Лізі чемпіонів і Міжконтинентальному кубку. Залишився у команді навіть після примусового вильоту до Серії B. На схилі кар'єри пограв у чемпіонатах Індії та Австралії.

Дебютував у збірній Італії в 1995 році. Дійшов із національною командою до фіналу Євро-2000. Згодом під керівництвом Марчелло Ліппі виграв ЧС-2006.

Смуга невдач збірної Італії

Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0). А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

До слова, Італія пішла на перше кадрове рішення після невдачі у відборі до Чемпіонату світу 2026. Габріеле Гравіна подав у відставку з посади президента Італійської федерації футболу. Вибори нового очільника призначили на 22 червня.

