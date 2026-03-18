Екстренер «Мілана» очолив аутсайдера чемпіонату Італії

glavcom.ua
Марко Джампаоло повернувся до роботи
Керівництво новачка Серії A оперативно замінило головного тренера

Італійський «Кремонезе» призначив Марко Джампаоло керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений фахівець замінив на посаді Давіде Ніколу. Його звільнили вранці на фоні серії з чотирьох поразок поспіль в італійській першості. У понеділок «тигри» зазнали розгрому від «Фіорентини» з Флоренції (1:4).

Джампаоло повернувся до Кремони. Він тренував місцевий клуб у сезоні 2014/15, коли «тигри» виступали в Серії C. Тоді ломбардці фінішували в середині турнірної таблиці.

Наразі «Кремонезе» йде на 18-й сходинці в елітному дивізіоні. В активі команди 24 очки. Відстань до рятівної позиції – усього три пункти. У найближчому турі Серії A «тигри» зустрінуться з «Пармою» на виїзді (21 березня).

Чим відомий Марко Джампаоло

Уродженець швейцарської Беллінцони, ігрову кар'єру провів у нижчих дивізіонах Італії. Тренерською роботою зайнявся у 2000 році, розпочавши з ролі асистента головного тренера.

Першого самостійного досвіду набув на чолі «Асколі». Тренував «біло-чорних» без тренерської ліцензії, але зумів пробитися з командою до Серії A. Пізніше тренував «Кальярі», «Сієну», «Катанью», «Чезену», «Брешію», «Кремонезе», «Емполі».

У 2016-2019 рр. плідно попрацював із генуезькою «Сампдорією». Отримав запрошення до «Мілана». «Россонері» підписали з алленаторе контракт за схемою 2+1, але звільнили Джампаоло в жовтні після семи поєдинків на посаді (три перемоги, чотири поразки).

Після того недовго працював із «Торіно», «Сампдорією» та «Лечче». У минулій кампанії врятував салентійців від вильоту.

Календар «Кремонезе» в сезоні 2025/26

Наразі «тигри» мають п'ятнадцятиматчеву серію без перемог. У цих поєдинках «Кремонезе» набрав лише чотири пункти. Остання перемога датована 7 грудня – над «Лечче» (2:0).

На ломбардців чекають дев'ять матчів до кінця сезону. Зокрема, п'ять поєдинків «тигри» зіграють вдома.

Суперниками «Кремонезе» на домашній арені будуть «Болонья», «Торіно», римський «Лаціо», «Піза» та «Комо». На виїзді підопічні Джампаоло зустрінуться з «Пармою», «Кальярі», «Наполі» та «Удінезе».

До слова, раніше міланський «Інтер» через травму втратив півзахисника Генріха Мхітаряна. Під час обстеження у ветерана виявили травму підколінного сухожилля. Він пропустить орієнтовно три тижні.

Тим часом італійський «Наполі» прагне пролонгувати лідера команди. Керівництво «партенопейців» готується підвищити зарплату півзахисника Скотта Мактомінея. В обмін на збільшення окладу шотландець продовжить контракт на додаткові два роки.

