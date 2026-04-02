Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гаттузо та Буффон покинуть збірну Італії: медіа розкрили кандидатів на заміну

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Гаттузо та Буффон покинуть збірну Італії: медіа розкрили кандидатів на заміну
Дженнаро Гаттузо вирішив дотримуватися принципів
фото: Reuters

Легенди національної команди підуть з посад після фіаско в кваліфікації до Мундіалю

Головний тренер Дженнаро Гаттузо та керівник делегації Джанлуїджі Буффон попрощаються зі збірною Італії після поразки від Боснії і Герцеговини в кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport Italia.

Керманич «Скуадри Адзурри» вирішив не продовжувати контракт із Італійською федерацією футболу. Гаттузо переконаний, що повинен піти з посади, бо не виконав завдання з виходу на Мундіаль. Натомість Буффон вирішив підтримати крок тренера.

У коридорах асоціації називають два імені на роль алленаторе. Пріоритетними кандидатами стали головний тренер «Наполі» Антоніо Конте та керманич «Мілана» Массіміліано Аллегрі. Обидва мають контрактні зобов'язання перед італійськими грандами, тож функціонерам доведеться вмовляти клуби.

Перебіг поєдинку Боснія і Герцеговина – Італія

Матч відбувся у боснійській Зеніці напередодні. «Скуадра Адзурра» повела в рахунку на 15-й хвилині зусиллями форварда Кіна. Проте, перед перервою оборонець Бастоні залишив збірну Італії у меншості.

Боснія відігралася на 79-й хвилині – гол оформив Табаковіч. Два додаткові тайми по 15 хвилин сильнішого не виявилися, тож справа дійшла до серії пенальті. Там нападник Еспозіто відправив мяч вище воріт, а півзахисник Крістанте поцілив у поперечину. Натомість балканці реалізували всі удари (4:1).

Повну версію матчу дивіться тут
https://megogo.net/ua/sport/27792636-bosniia-i-hertsehovyna-italiia.html

Смуга невдач збірної Італії

Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0). А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Наполі Массіміліано Аллеґрі Джанлуїджі Буффон ФК «Мілан» Антоніо Конте Дженнаро Ґаттузо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua