Гаттузо та Буффон покинуть збірну Італії: медіа розкрили кандидатів на заміну

Легенди національної команди підуть з посад після фіаско в кваліфікації до Мундіалю

Головний тренер Дженнаро Гаттузо та керівник делегації Джанлуїджі Буффон попрощаються зі збірною Італії після поразки від Боснії і Герцеговини в кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport Italia.

Керманич «Скуадри Адзурри» вирішив не продовжувати контракт із Італійською федерацією футболу. Гаттузо переконаний, що повинен піти з посади, бо не виконав завдання з виходу на Мундіаль. Натомість Буффон вирішив підтримати крок тренера.

У коридорах асоціації називають два імені на роль алленаторе. Пріоритетними кандидатами стали головний тренер «Наполі» Антоніо Конте та керманич «Мілана» Массіміліано Аллегрі. Обидва мають контрактні зобов'язання перед італійськими грандами, тож функціонерам доведеться вмовляти клуби.

Перебіг поєдинку Боснія і Герцеговина – Італія

Матч відбувся у боснійській Зеніці напередодні. «Скуадра Адзурра» повела в рахунку на 15-й хвилині зусиллями форварда Кіна. Проте, перед перервою оборонець Бастоні залишив збірну Італії у меншості.

Боснія відігралася на 79-й хвилині – гол оформив Табаковіч. Два додаткові тайми по 15 хвилин сильнішого не виявилися, тож справа дійшла до серії пенальті. Там нападник Еспозіто відправив мяч вище воріт, а півзахисник Крістанте поцілив у поперечину. Натомість балканці реалізували всі удари (4:1).

Повну версію матчу дивіться тут

https://megogo.net/ua/sport/27792636-bosniia-i-hertsehovyna-italiia.html

Смуга невдач збірної Італії

Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0). А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.