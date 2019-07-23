Лідер КНДР проінспектував новий підводний човен



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Лідер КНДР Кім Чен Ин Фото: Reuters

Нова субмарина може бути носієм ракет щонайменше середньої дальності

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув нещодавно збудовану субмарину, що говорить про збереження інтересу КНДР до розвитку лінійки балістичних ракет підводного базування. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

ЗМІ КНДР повідомляють про те, що майбутній підводний човен буде діяти в морі на сході країни. За оцінкою аналітиків масштаби субмарини, яка значно більша, ніж відомі підводні човни КНДР, дозволяють їй виступити носієм ракет середньої дальності, а можливо і міжконтинентальних ракет.

В 2016 році Пхеньян провів перші тести із запуску ракети із підводного розташування. Окрім того, візит лідера КНДР є першим із лютого 2018 року, коли Кім Чен Ин публічно інспектує системи, які можуть бути носіями ядерної зброї.

До слова, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР, однак за умови готовності самого Пхеньяна.

Нагадаємо, 30 червня відбулась третя зустріч Трампа і Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні.

Зустріч двох лідерів тривала близько години, що значно більше, ніж передбачалося.

Дональд Трамп заявив, що вони з лідером КНДР Кім Чен Ином за підсумками двосторонньої зустрічі домовилися підготувати команди переговірників. Таким чином вони змогли домовитися про відновлення зайшли в глухий кут ядерних переговорів.

Про плани зустрітися з главою КНДР Трамп написав в Twitter напередодні візиту в Південну Корею.

Нещодавно президент США повідомив, що отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «дружнього» листа з вітаннями до дня народження.

Раніше у США заявили, що Штати готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном.