Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Шульц заявив про відставку

Партію тимчасово очолить мер міста Гамбург Олаф Шольц

Мартін Шульц оголосив про відставку з посади голови Соціал-демократичної партії Німеччини. За його словами, партію тимчасово очолить мер міста Гамбург Олаф Шольц до проведення виборів нового керівника на з’їзді 22 квітня. Шульц повідомив, що керівництво партії одноголосно підтримало Андреа Нахлес як його наступницю. Їй кандидатуру ще має



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Мартін Шульц

Партію тимчасово очолить мер міста Гамбург Олаф Шольц

Мартін Шульц оголосив про відставку з посади голови Соціал-демократичної партії Німеччини.

За його словами, партію тимчасово очолить мер міста Гамбург Олаф Шольц до проведення виборів нового керівника на з’їзді 22 квітня.

Шульц повідомив, що керівництво партії одноголосно підтримало Андреа Нахлес як його наступницю. Їй кандидатуру ще має затвердити партійний з'їзд.

Зазначимо, що голова німецьких соціал-демократів Мартін Шульц не захотів бути міністром закордонних справ у новому уряді Ангели Меркель.

Шульц назвав коаліційну угоду «гарною угодою» і закликав сторони схвалити угоду в квітні. Якщо соціал-демократи не схвалюють її, Меркель доведеться оголошувати нові вибори або намагатись керувати урядом меншості.

Нагадаємо, 7 лютого йшлося про те, що представники німецьких політичних сил ХДС, ХСС та СДПН досягли прориву в переговорах про формування нової урядової коаліції.

Джерело: Радіо Свобода