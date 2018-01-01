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    Мартін Шульц не захотів стати міністром Меркель

    На політика тиснули в його партії
    Голова німецьких соціал-демократів (СДПН) Мартін Шульц не захотів бути міністром закордонних справ у новому уряді Ангели Меркель. Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на власні джерела. Як відзначається, у п’ятницю, 9 лютого, він обіцяє пояснити причини відмови. Зазначимо, раніше Шульц заявляв, що він не буде
    • Сьогодні, 15:59
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    На політика тиснули в його партії

    Голова німецьких соціал-демократів (СДПН) Мартін Шульц не захотів бути міністром закордонних справ у новому уряді Ангели Меркель.

    Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на власні джерела.

    Як відзначається, у п’ятницю, 9 лютого, він обіцяє пояснити причини відмови. Зазначимо, раніше Шульц заявляв, що він не буде працювати в уряді Меркель.

    Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Мартін Шульц збирається знову очолити Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН).

    7 лютого йшлося про те, що представники німецьких політичних сил ХДС, ХСС та СДПН досягли прориву в переговорах про формування нової урядової коаліції. 

    Німеччина Мартін Шульц партії політика
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