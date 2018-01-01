Мартін Шульц не захотів стати міністром Меркель

На політика тиснули в його партії

Голова німецьких соціал-демократів (СДПН) Мартін Шульц не захотів бути міністром закордонних справ у новому уряді Ангели Меркель. Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на власні джерела. Як відзначається, у п’ятницю, 9 лютого, він обіцяє пояснити причини відмови. Зазначимо, раніше Шульц заявляв, що він не буде



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На політика тиснули в його партії

Голова німецьких соціал-демократів (СДПН) Мартін Шульц не захотів бути міністром закордонних справ у новому уряді Ангели Меркель.

Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на власні джерела.

Як відзначається, у п’ятницю, 9 лютого, він обіцяє пояснити причини відмови. Зазначимо, раніше Шульц заявляв, що він не буде працювати в уряді Меркель.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Мартін Шульц збирається знову очолити Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН).

7 лютого йшлося про те, що представники німецьких політичних сил ХДС, ХСС та СДПН досягли прориву в переговорах про формування нової урядової коаліції.