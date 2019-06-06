Лідери європарламентських перегонів домовляються про коаліційну більшість
Учасники переговорів розраховують вийти на спільні домовленості до проведення 20 червня засідання Європейської ради
У новообраному Європарламенті чотири провідні політичні групи домовляються про співробітництво з метою формування сталої ліберально-демократичної більшості та підтримки нового президента Єврокомісії.
Про це йдеться у заяві лідерів політичних груп Європейської народної партії (EPP), Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D), Альянсу лібералів і демократів за Європу (ALDE) та «Зелених» (Greens/ EFA), повідомляє «Укрінформ».
«Ми домовилися про політичний процес, метою якого є визначення спільних амбіцій на наступний законодавчий період. Це забезпечить базу, на якій, як ми очікуємо, ґрунтуватимуться зобов'язання наступного президента Єврокомісії, що матиме підтримку широкої і стабільної більшості у Європарламенті», - заявили лідери найбільших політичних груп.
Як повідомлялося, у ЄС 23-26 травня відбулися вибори до Європарламенту.Читайте також: