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    Лідери європарламентських перегонів домовляються про коаліційну більшість

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    Лідери європарламентських перегонів домовляються про коаліційну більшість

    Учасники переговорів розраховують вийти на спільні домовленості до проведення 20 червня засідання Європейської ради

    У новообраному Європарламенті чотири провідні політичні групи домовляються про співробітництво з метою формування сталої ліберально-демократичної більшості та підтримки нового президента Єврокомісії.

    Про це йдеться у заяві лідерів політичних груп Європейської народної партії (EPP), Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D), Альянсу лібералів і демократів за Європу (ALDE) та «Зелених» (Greens/ EFA), повідомляє «Укрінформ».

    «Ми домовилися про політичний процес, метою якого є визначення спільних амбіцій на наступний законодавчий період. Це забезпечить базу, на якій, як ми очікуємо, ґрунтуватимуться зобов'язання наступного президента Єврокомісії, що матиме підтримку широкої і стабільної більшості у Європарламенті», - заявили лідери найбільших політичних груп.

    Як зазначається, учасники переговорів розраховують вийти на спільні домовленості до проведення 20 червня засідання Європейської ради.

    Як повідомлялося, у ЄС 23-26 травня відбулися вибори до Європарламенту.

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