Турчинова викликають до ДБР

Продукують справи на замовлення «ОПЗЖ» та за активної підтримки «Слуг народу», - Олександр Турчинов

Цього разу мене викликають для допиту з «розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках, - екссекретар РНБОУ

Керівник центрального штабу партії «Європейська солідарність» та екссекретар РНБОУ Олександр Турчинов повідомив, що отримав повістку на допит до Державного бюро розслідувань.

«Отримав чергову повістку від Державного бюро розслідувань. Цього разу мене викликають для допиту з «розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках», – написав Турчинов.

За його словами, вони, мабуть, досі не розібрались, «хто вчиняв ці злочини», тому і продукують справи на замовлення «ОПЗЖ» та за активної підтримки «Слуг народу».

Нагадаємо, Турчинов назвав головну ознаку цих виборів.