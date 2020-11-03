«Ще в одній справі за Майдан». Чорновол знову викликають на допит в ДБР

Тетяна Чорновол повідомила, що її викликають на допит 17 листопада

Чорновол каже, що «справа свіженька», порушена на початку жовтня

Державне бюро розслідувань викликає колишню народну депутатку від партії «Народний фронт», учасницю Революції гідності Тетяну Чорновол. Про це вона написала у своєму «Фейсбук» та наголосила, що «Переслідування активістів Майдану продовжується». Допит має відбутися 17 листопада.

«ДБР викликає мене на допит в ще одній справі за Майдан. Якщо штурм Партії регіонів окремо, то ця за Київраду чи машину прослушки СБУ? Чи може за зупинку кортежу Януковича чи візит до Медведчука? Справа свіженька порушена на початку жовтня...!, - написала вона.

Тетяну Чорновол викликають на допит

Чорновол додала, що «справу за офіс Партії регіонів» ДБР вже буде передавати до суду.

До слова, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував справу ДБР щодо журналістки і ексдепутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол про підпал офісу Партії регіонів 18 лютого 2014 року. Він назвав цю справу відверто незаконною.

Нагадаємо, 10 квітня після обшуків у Тетяни Чорновол їй оголосили підозру у навмисному вбивстві. Також вона розповіла, що в неї при обшуку вилучили зброю.

Перед цим Держбюро розслідувань проводило обшуки в будинку Чорновол. Обшуки проходили під Києвом у селі Гора Бориспільського району у справах Майдану. Підставою для обшуку стали події лютого 2014 року, коли був захоплений офіс Партії регіонів.

Зазначимо, йдеться про смерть учасника списку героїв Небесної сотні Володимира Захарова, який загинув 18 лютого 2014 року при пожежі в київському офісі Партії регіонів. Імовірно, співробітник офісу задихнувся під час пожежі.

Як повідомлялось, раніше Чорновол неодноразово штурмувала офіс ДБР і вимагала відставки його тодішнього очільника Романа Труби.

1 червня суд пом’якшив запобіжний захід Чорновол. У вересні суд скасував арешт активістки. 25 вересня суд змінив запобіжний захід колишній народній депутатці Тетяні Чорновол з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.