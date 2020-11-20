Порошенко заявив, що Зеленський віддав ДБР в оренду поплічникам Януковича

На допити в ДБР викликали Турчинова, Парубія, Яценюка, Чорновол та інших

П’ятий президент України та лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що президент Володимир Зеленський віддав правоохоронні й судові органи під контроль поплічникам Віктора Януковича.

Про це він заявив в ефірі програми на «Прямому».

За словами Порошенка, Україна живе символами Революції Гідності.

«Для нас з вами є символ – Революція Гідності. А для них символ, що саме сьогодні ДБР, який Зеленський віддав в оренду поплічникам Януковича порушило кримінальну справу проти лідерів Майдану за статтею «Державний переворот». Це, як відомо, суто кремлівська, російська інтерпретація подій. Я це знаю. І особисто чув це від Путіна», – наголосив він.

Він зазначив наразі на допити викликали колишніх голів ВР Олександра Турчинова та Андрія Парубія, експрем’єра Арсенія Яценюка, нардепку VIII скликання Тетяну Чорновол та інших.

«А роблять це за позовом одіозного регіонала, першого заступника генпрокурора при Януковичі Рената Кузьміна. Пам’ятаєте, він грав на роялі «Мурку» – гімн кримінального світу? Нагадайте мені, хто ще грав на роялі. Він теж грав, хоча і не «Мурку». Хоча, знаєте, краще б він і далі грав. У нього добре виходить те, що він робить не руками. Ця кримінальна справа про державний переворот – логічне продовження дій влади після того, як Зеленський віддав правоохоронні органи й судові органи під контроль реваншизму», – зауважив Порошенко.

19 листопада директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що зранку силовики проводили обшуки в приміщеннях музею та вилучали документацію.

Правоохоронці заявили, що підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів. Слідчі дії відбувались у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 ( Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з надавачем послуг та перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі понад 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. Наразі роботи на вказаному об’єкті не виконуються.

Згідно з актом ревізії на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту станом на березень 2020 року складав 9,878 млн гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Досудове розслідування триває.