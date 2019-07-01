Липень відновив в Україні спеку



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Проте 2 липня з півночі прийде атмосферний фронт, який принесе на північні області України, місцями на захід, центр, а ввечері й на Харківщину короткочасні дощі та грози

Липень відновив в Україні спеку. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Вона уточнила, що в більшості областей знову протягом дня спека розкрутиться до +30+35 градусів. Проте вже завтра, 2 липня, з півночі до України наблизиться атмосферний фронт. Він принесе на північні області України, місцями на захід, центр, а ввечері й на Харківщину короткочасні дощі та грози.

На решті території буде сухо та сонячно.

За даними синоптика, у Києві 2-го липня атмосферний фронт нажене хмарки і принесе локальні короткочасні дощі та грози.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Сьогоднішня столична спека у вівторок послабне до +26+28 градусів. У середу-четвер повітря стане свіжішим ще на кілька градусів, заспокоїла синоптик.

Та й взагалі, як зазначила Діденко, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна, лише на півдні та південному сході України ще триматимуться високі градуси.