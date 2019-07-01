У перший день липня в Україну повернеться спека



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Найтепліше сьогодні буде на заході України

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +31 до +33

В Україні у понеділок, 1 липня, синоптики не прогнозують опадів. Найтепліше буде на заході - там температура повітря підніметься до +33 градусів.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

На півночі температура повітря - 31...33 градусів тепла, а вночі до +15...+17. На заході вдень синоптики прогнозують +30...+33 градусів, а вночі +14...+18. На сході вдень очікується 27...3 - градуси тепла, а вночі +10...+14.

На півдні температура повітря вдень буде 29...33 градусів тепла, а вночі +14...+18. У Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +31 до +33.

Нагадаємо, крім західних та північних областей, 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.