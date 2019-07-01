  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У перший день липня в Україну повернеться спека

    • Розсилка
    Найтепліше сьогодні буде на заході України - У перший день липня в Україну повернеться спека
    Найтепліше сьогодні буде на заході України

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +31 до +33

    В Україні у понеділок, 1 липня, синоптики не прогнозують опадів. Найтепліше буде на заході - там температура повітря підніметься до +33 градусів.

    Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

    На півночі температура повітря - 31...33 градусів тепла, а вночі до +15...+17. На заході вдень синоптики прогнозують +30...+33 градусів, а вночі +14...+18. На сході вдень очікується 27...3 - градуси тепла, а вночі +10...+14.

    На півдні температура повітря вдень буде 29...33 градусів тепла, а вночі +14...+18. У Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +31 до +33.

    021215

    Нагадаємо, крім західних та північних областей, 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Читайте також
    прогноз погоди атмосферне явище спека Укргідрометцентр Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ