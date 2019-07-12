Лише 16% українців позитивно ставляться до Сталіна



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Серед українців в цілому переважає негативне ставлення до Сталіна

Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж громадяни Росії, і ця тенденція, схоже, закріплюється. Якщо наразі серед українців 16% позитивно ставляться до Сталіна, то серед росіян – половина (52%).

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зазначається, що серед українців в цілому переважає негативне ставлення до Сталіна – 40% ставиться до нього з ворожістю, страхом чи ненавистю, 25% ставиться байдуже і 16% - позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням).

«Мудрим керівником» вважають Сталіна 31% населення (47% з цим не згодні), однак 72% згодні з тим, що «Сталiн - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей».

61% населення зазначили, що не вважають, що «наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, що прийде і наведе порядок». Три чверті опитаних вказали, що не хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін.

Всеукраїнське опитування громадської думки було проведене з 24 травня по 7 червня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Додамо, що березневе опитування «Левада-центру» показало рекордні дані щодо ставлення у Росії до Сталіна. Тоді 70% росіян позитивно оцінили роль тирана і колишнього очільника СРСР Йосипа Сталіна в історії.