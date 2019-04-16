70% росіян позитивно оцінюють роль Сталіна в історії СРСР - дослідження



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46% росіян виправдовують репресії Сталіна

Схвалення росіянами Сталіна сягнуло рекорду - «Левада-центр»

70% росіян позитивно оцінюють роль тирана і колишнього очільника СРСР Йосипа Сталіна в історії. Такі рекордні дані показало березневе опитування «Левада-центру», повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що про позитивне ставлення (захоплення, повагу або симпатію) до Сталіна заявив кожен другий учасник дослідження (51%).

«Роль Сталіна вважає позитивною 70% росіян: 52% - швидше позитивною і 18% - цілком позитивною. Це рекорд за весь час опитувань; в 2006-2009 роках цей показник був на рівні 39-49%. Всього 19% росіян оцінюють його роль в житті країни негативно (14% - швидше негативно, 5% - цілком негативно). Найменша кількість респондентів за всю історію опитувань - 11% - не визначилися з відповіддю», - йдеться у дослідженні.

Соціологи наголошують, що сумарний рівень позитивного ставлення до Сталіна також досяг максимального показника. «Про свою повагу до нього заявив 41% опитаних, про симпатії - 6%, про захопленні - 4%. Неприязнь і роздратування особистість Йосипа Джугашвілі викликає у 6% росіян, страх - 3%, а огиду і ненависть - 3%. Не змогли відповісти на питання соціологів 7% респондентів, ще 1% заявили, що не знають, хто такий Сталін», - пишуть соціологи.

До 46% зросла кількість росіян, які виправдовують сталінські репресії (13% безумовно, 33% - в якійсь мірі). Питання соціологів звучав так: «Чи виправдані людські жертви, які поніс радянський народ в сталінську епоху, великими цілями і результатами, які були досягнуті в найкоротший термін?» До 2011 року репресії виправдовувало менше 30% росіян.

Нагадаємо, цього року традиційна акція російських сталіністів, що кожного року 5 березня покладають квіти до могили біля Кремлівської стіни, супроводжувалася альтернативним імпровізованим пікетом громадян, чиї близькі загинули або постраждали в результаті радянської політики в 1924-1953 роках.

Крім того, двоє активістів громадського проекту «Декомунізація», зайшли до лав шанувальників і кинули в його бюст зламані квіти та прокричали викривальні слова, після чого були миттєво схоплені співробітниками поліції і їх добровільними помічниками.