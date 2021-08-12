Лісові пожежі дістались Італії. Вже є жертви

Полум’я охопило сотні гектарів лісів у Калабрії, Кампанії, на Сицилії, Сардинії

Полум’я охопило сотні гектарів лісів у Калабрії, Кампанії, на Сицилії, Сардинії

Італія потерпає від рекордно високої температури

У чотирьох регіонах на півдні Італії горять ліси. В результаті загинули троє людей. Про це повідомляє агентство Ansa.

Вогонь охопив ліси у Калабрії, Сицилії, Сардинії, Кампанії.

Влада Калабрії звернулася до уряду із проханням запровадити надзвичайний стан. Там загинули двоє літніх чоловіків, які намагалися врятувати від вогню свої будинки. Один чоловік загинув у Катанії.

До лікарень з опіками доставлені ще п’ятеро постраждалих.

Напередодні на Італійському острові Сицилія температура повітря сягнула +48,8°C – це найвище значення, зафіксоване у Європі за весь час досліджень.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.

Як повідомлялося, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.

До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.