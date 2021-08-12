Лісові пожежі дістались Італії. Вже є жертви
Італія потерпає від рекордно високої температури
У чотирьох регіонах на півдні Італії горять ліси. В результаті загинули троє людей. Про це повідомляє агентство Ansa.
Вогонь охопив ліси у Калабрії, Сицилії, Сардинії, Кампанії.
Влада Калабрії звернулася до уряду із проханням запровадити надзвичайний стан. Там загинули двоє літніх чоловіків, які намагалися врятувати від вогню свої будинки. Один чоловік загинув у Катанії.
До лікарень з опіками доставлені ще п’ятеро постраждалих.
Напередодні на Італійському острові Сицилія температура повітря сягнула +48,8°C – це найвище значення, зафіксоване у Європі за весь час досліджень.
Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.
Як повідомлялося, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.
До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.
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