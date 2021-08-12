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    Лісові пожежі дістались Італії. Вже є жертви

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    Полум&rsquo;я охопило сотні гектарів лісів у Калабрії, Кампанії, на Сицилії, Сардинії - Лісові пожежі дістались Італії. Вже є жертви
    Полум’я охопило сотні гектарів лісів у Калабрії, Кампанії, на Сицилії, Сардинії
    Фото: ogginotizie

    Італія потерпає від рекордно високої температури

    У чотирьох регіонах на півдні Італії горять ліси. В результаті загинули троє людей. Про це повідомляє агентство Ansa.

    Вогонь охопив ліси у Калабрії, Сицилії, Сардинії, Кампанії.

    Влада Калабрії звернулася до уряду із проханням запровадити надзвичайний стан. Там загинули двоє літніх чоловіків, які намагалися врятувати від вогню свої будинки. Один чоловік загинув у Катанії.

    До лікарень з опіками доставлені ще п’ятеро постраждалих.

    Напередодні на Італійському острові Сицилія температура повітря сягнула +48,8°C – це найвище значення, зафіксоване у Європі за весь час досліджень.

    Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.

    Як повідомлялося, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.

    До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.

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    Теги: пожежа Греція Італія спека надзвичайний стан надзвичайні ситуації повітря
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    Лісові пожежі дістались Італії. Вже є жертви