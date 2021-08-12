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    Аномальна спека у Європі побила рекорд

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    Аномальна спека у Європі побила рекорд - Аномальна спека у Європі побила рекорд
    Аномальна спека у Європі побила рекорд
    Фото з відкритих джерел

    На о. Сицилія (Італія) максимальна температура повітря досягла значення +48,8°C

    На Італійському острові Сицилія температура повітря сягнула +48,8°C – це найвище значення, зафіксоване у Європі за весь час досліджень. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.

    «11 серпня вдень під впливом аномальної хвилі тепла африканського походження («теплового купола«), на о. Сицилія (Італія) максимальна температура повітря досягла значення +48,8°C за даними автоматичної метеостанції у місті Сіракуза. Інформація була підтверджена офіційно місцевим агрометеорологічним центром (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano)», – ідеться у повідомленні.

    Як зазначають синоптики, це значення є новим рекордом не лише для Італії, а й для всієї Європи за весь час інструментальних спостережень.

    Попередній рекорд максимальної температури повітря становив +48,0°C – він був зафіксований у столиці Греції Афінах 10 липня 1977 року.

    Теги: Італія спека рекорд повітря
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    Аномальна спека у Європі побила рекорд