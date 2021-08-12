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    Спека та зливи з грозами: прогноз погоди в Україні на 12 серпня

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    Спека та зливи з грозами: прогноз погоди в Україні на 12 серпня

    Суху сонячну погоду в Україні 12 серпня визначатиме циклон Ельфі

    Погода в Україні у четвер, 12 серпня, буде протилежно різною, залежно від регіону. На Сході та Півдні синоптики прогнозують грози і дощі, тим часом на Заході – сухо. Про це погвідомляє Укргідрометцентр.

    У більшості областей України прогнозують +23...+26 градусів тепла. Втім, на Сході, незважаючи на грози, буде дещо тепліше – +28...+30.

    На Сході Укргідрометцентр прогнозує зливи з градом і шквальним вітром. Варто підготуватися мешканцям Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Середня температура вдень +26...+28 градусів, вночі – +17...+20.

    Тим часом на Західній Україні буде хмарно з проясненням. Ні вдень, ні вночі опадів синоптики тут не прогнозують. Температура буде дещо нижчою, ніж на Сході – +23...+25 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 12 серпня
    Прогноз погоди в Україні на 12 серпня

    У Києві буде сухо, сонячно та дещо спекотно. Денна температура повітря коливатиметься у межах +24...+26 градусів. Можлива хмарність, проте дощів не буде.

    Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, суху сонячну погоду в Україні 12 серпня визначатиме циклон Ельфі. На Сході ж і Півдні України дощі творитимуть залишки атмосферного фронту.

    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря Наталка Діденко
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    Спека та зливи з грозами: прогноз погоди в Україні на 12 серпня