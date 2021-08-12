Спека та зливи з грозами: прогноз погоди в Україні на 12 серпня

Суху сонячну погоду в Україні 12 серпня визначатиме циклон Ельфі

Погода в Україні у четвер, 12 серпня, буде протилежно різною, залежно від регіону. На Сході та Півдні синоптики прогнозують грози і дощі, тим часом на Заході – сухо. Про це погвідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей України прогнозують +23...+26 градусів тепла. Втім, на Сході, незважаючи на грози, буде дещо тепліше – +28...+30.

На Сході Укргідрометцентр прогнозує зливи з градом і шквальним вітром. Варто підготуватися мешканцям Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Середня температура вдень +26...+28 градусів, вночі – +17...+20.

Тим часом на Західній Україні буде хмарно з проясненням. Ні вдень, ні вночі опадів синоптики тут не прогнозують. Температура буде дещо нижчою, ніж на Сході – +23...+25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня

У Києві буде сухо, сонячно та дещо спекотно. Денна температура повітря коливатиметься у межах +24...+26 градусів. Можлива хмарність, проте дощів не буде.

Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, суху сонячну погоду в Україні 12 серпня визначатиме циклон Ельфі. На Сході ж і Півдні України дощі творитимуть залишки атмосферного фронту.