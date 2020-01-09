Літак МАУ, що розбився, повертався в аеропорт Тегерана після виявлення проблеми, - звіт Ірану



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Документація з місця події показує, що перше зіткнення літака із землею сталося в зоні парку розваг

Організація цивільної авіації Ірану заявила, що за попередніми даними літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (Київ), який зазнав аварії в Тегерані (Іран) 8 січня, повертався в аеропорт вильоту після виявлення проблеми. Про це сказано у повідомленні відомства.

«Траєкторія польоту літака вказує на те, що літак спочатку прямував на захід, потім повернув відразу після виявлення проблеми і прямував назад в аеропорт», - сказано в ньому.

Голова Організація цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде зазначив, що чорні ящики були знайдені й передані слідчим, при цьому і реєстратор польотної інформації (FDR), і диктофон кабіни (CVR) були пошкоджені в результаті нещасного випадку, однак в обох пристроях є пам'ять.

Він розповів, що, згідно з попереднім звітом про розслідування авіаційних подій, літак піднявся на висоту 8 тис. футів (близько 2 439 м), потім інформація про літак зникла з екрана радарів, після чого літак впав на землю і розбився.

Зазначається, що пілот не отримував ніяких радіоповідомлень про незвичайні обставини, а згідно з повідомленнями очевидців (люди на землі і льотний екіпаж, який перебував на висоті), спостерігалося загоряння літака, а після зіткнення з землею стався вибух.

Документація з місця події показує, що перше зіткнення літака із землею сталося в зоні парку розваг.

Крім того, Абедзаде заявив, що група з розслідування авіаційних подій, відповідно до стандартів Чиказької конвенції, запропонувала всім державам, визнаним зацікавленими сторонами, надіслати своїх представників для участі у процесі розслідування і призначити власну спеціалізовану групу.

Він уточнив, що початкове повідомлення було направлено Україні як країні реєстрації літака, США як виробнику, Швеції та Канаді як країнам-претендентам, громадяни яких перебували в літаку.

Нагадаємо, Іран для участі в розслідуванні авіакатастрофи МАУ направив офіційні запрошення представникам США та інших країн.

Крім того, у звіті йдеться, що Іран втратив частину даних з чорних скриньок літака МАУ. Зокрема, як заявили представники Тегерана, знайдені бортові самописці пошкоджені. Втім згодом Іран спростував цю інформацію.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Раніше 9 січня в Іран прилетів літак з 45 українськими спеціалістами. За даними пресслужби РНБО, експертна група терміново приступила до вивчення обставин авіакатастрофи Boeing 737 рейсу PS 752.

Також нагадаємо, що компанія Aireon зі США передала дані про рух розбитого в катастрофі в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) «компетентним органам, які проводять розслідування».

Нагадаємо, що раніше камера відеоспостереження зняла падіння літака МАУ. У мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера, під час якого загинули 176 осіб.

Також повідомлялося, що частина даних з чорних ящиків літака МАУ загублена. У попередньому звіті Ірану про катастрофу літака МАУ сказано, що частина технічних даних літака і записів розмов пілотів була загублена.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.