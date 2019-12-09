Літак Путіна сів у Парижі



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Авіалайнер з президентом РФ приземлився в аеропорту «Шарль-де-Голль»

Літак з президентом РФ на борту Володимиром Путіним приземлився у Парижі. Відповідне відео в Twitter опублікував російський журналіст.

Владимир Путин прилетел в Париж на саммит в нормандском формате pic.twitter.com/BAWjHsytK1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Також в росЗМІ з'явилася інформація про те, що двостороння зустріч Зеленського і Путіна може відбутися до брифінгу за підсумками переговорів в нормандському форматі.

Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.

За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, з алежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.

Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.