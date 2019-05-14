Літак Utair повернувся в московський аеропорт через проблеми з шасі



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Командир Boeing-737 після вильоту із «Внуково» в Мілан доповів про неможливість забрати стійки шасі через технічну несправність

Пасажирський Boeing російської авіакомпанії «ЮТейр», у якого після вильоту в Мілан не прибрались шасі, повернувся у аеропорт «Внуково».

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на інформацію джерела в службах аеропорту.

«Літак благополучно приземлився. Постраждалих немає», - сказав співрозмовник.

Зазначається, що командир Boeing-737 після вильоту із «Внуково» в Мілан доповів про неможливість забрати стійки шасі через технічну несправність і попросив екстрену посадку в аеропорту вильоту.

Всього на борту літака знаходилися 109 пасажирів.

Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.