Литва і США провели навчання з бомбардувальником В-52 біля кордону з РФ

У навчаннях брали участь стратегічний бомбардувальник ВПС США В-52, від литовських ВПС - військово-транспортний борт Spartan, винищувачі L-39 і безпілотник Scan Egle

Навчання військово-повітряних сил Литви і США пройшли 20 березня на полігоні литовської армії під містечком Казлу-Руда.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

«Відпрацьовували взаємодію литовських і американських військових з одночасного виконання завдань різного типу, які вимагають особливої чіткості, швидкості реакції і координації в прийнятті рішень», - відзначило відомство.

У ході тренування вперше використовувалися цифрові системи управління бойовими діями, йдеться у повідомленні. У навчаннях брали участь стратегічний бомбардувальник ВПС США В-52, від литовських ВПС - військово-транспортний борт Spartan, винищувачі L-39 і безпілотник Scan Egle.

США є стратегічним партнером Литви і ключовим союзником із забезпечення безпеки у Балтійському регіоні.

Боїнг B-52 «Стратофортресс» — американськийбагатофункціональний важкий наддальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець компанії Боїнг, що перебуває на озброєнні ВПС США з 1955 року.

Цей літак прийшов на зміну B-36 та B-47. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, у тому числі ядерну. Основне завдання, для якого розроблявся B-52 — доставити дві термоядерні бомби великої потужності до будь-якої точки СРСР.

B-52, поряд із Ту-95, є абсолютним рекордсменом дальності серед бойових літаків. Це також один із двох (разом з Ту-95) літаків, які перебувають на службі неперервно понад півстоліття. Незважаючи на те, що B-52 розроблявся в 50-х роках під вимоги холодної війни, він, як і раніше, залишається основним літаком дальної авіації американських ВПС і збирається залишатися таким. Бомбардувальники B-52 залишатимуться в строю до 2040 року, доки не будуть замінені бомбардувальниками нового покоління B-21.

Зараз на службі ВПС США перебуває 85 одиниць, 9 знаходяться в резерві.