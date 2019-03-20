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    Литва і США провели навчання з бомбардувальником В-52 біля кордону з РФ

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    Литва і США провели навчання з бомбардувальником В-52 біля кордону з РФ

    У навчаннях брали участь стратегічний бомбардувальник ВПС США В-52, від литовських ВПС - військово-транспортний борт Spartan, винищувачі L-39 і безпілотник Scan Egle

    Навчання військово-повітряних сил Литви і США пройшли 20 березня на полігоні литовської армії під містечком Казлу-Руда.

    Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

    «Відпрацьовували взаємодію литовських і американських військових з одночасного виконання завдань різного типу, які вимагають особливої чіткості, швидкості реакції і координації в прийнятті рішень», - відзначило відомство.

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    У ході тренування вперше використовувалися цифрові системи управління бойовими діями, йдеться у повідомленні. У навчаннях брали участь стратегічний бомбардувальник ВПС США В-52, від литовських ВПС - військово-транспортний борт Spartan, винищувачі L-39 і безпілотник Scan Egle.

    США є стратегічним партнером Литви і ключовим союзником із забезпечення безпеки у Балтійському регіоні.

    Боїнг B-52 «Стратофортресс» — американськийбагатофункціональний важкий наддальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець компанії Боїнг, що перебуває на озброєнні ВПС США з 1955 року.

    Цей літак прийшов на зміну B-36 та B-47. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, у тому числі ядерну. Основне завдання, для якого розроблявся B-52 — доставити дві термоядерні бомби великої потужності до будь-якої точки СРСР.

    B-52, поряд із Ту-95, є абсолютним рекордсменом дальності серед бойових літаків. Це також один із двох (разом з Ту-95) літаків, які перебувають на службі неперервно понад півстоліття. Незважаючи на те, що B-52 розроблявся в 50-х роках під вимоги холодної війни, він, як і раніше, залишається основним літаком дальної авіації американських ВПС і збирається залишатися таким. Бомбардувальники B-52 залишатимуться в строю до 2040 року, доки не будуть замінені бомбардувальниками нового покоління B-21.

    Зараз на службі ВПС США перебуває 85 одиниць, 9 знаходяться в резерві.

    Нагадаємо також, що до Збройних сил України надійшла чергова партія озброєння та військової техніки.

    Крім того, Пентагон прокоментував намір України купити нової партії Javelin.

     

     

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