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    Литва посварилася з Китаєм через Тайвань і відкликала посла

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    Стосунки двох держав ускладнилися через відкриття у Вільнюсі представництва Тайваню - Литва посварилася з Китаєм через Тайвань і відкликала посла
    Стосунки двох держав ускладнилися через відкриття у Вільнюсі представництва Тайваню
    Фото: Apa.az

    Політична кофоронтація країни ЄС із КНР набирає обертів

    Міністерство закордонних справ Литви заявило про відкликання свого посла у Китайській Народній Республіці. Про це повідомляє Euronews.

    Раніше держава прийняла рішення дозволити Тайваню, на керівництво яким претендує комуністичний уряд КНР, відкрити своє представництво у Вільнюсі.

    У відповідь Китай відкликав свого посла в Литві та закликав керівництво країни «негайно виправити своє неправильне рішення, вжити конкретних заходів, щоб усунути шкоду, а не рухатися далі неправильним шляхом». Також китайські очільники попередили Литву про неминучі політичні наслідки.

    У п’ятницю заступник посла ЄС у Китаї Тім Гаррінгтон поділився спільною фотографією у Twitter, коли десятки дипломатів ЄС зібралися, щоб продемонструвати солідарність зі своїм литовським колегою, коли вона виїжджала з Пекіна.

    Коаліційний уряд Литви обіцяє підтримку «тим, хто бореться за свободу» на Тайвані.

    Нагадаємо, раніше Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових «не боятися смерті й готуватися до перемог». В ході зустрічі з командуванням він закликав збройні сили зосередити увагу на підготовці до бойових дій. Цього, зазначив він, можливо домогтися в реальних бойових умовах.

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    Теги: ЄС Китай Литва
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    Литва посварилася з Китаєм через Тайвань і відкликала посла